Ciclismo

Histórico en el ciclismo: superestrella mundial confirma debut en el Giro de Italia 2026

Uno de los grandes nombres del ciclismo mundial ha puesto la mira en completar la trilogía de carreras, luego de haber ganado Tour dos veces y La Vuelta en una.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

13 de enero de 2026, 4:09 p. m.
Jonas Vingegaard en el punto de partida junto a otras estrellas del ciclismo mundial como Tadej Pogačar.
Jonas Vingegaard en el punto de partida junto a otras estrellas del ciclismo mundial como Tadej Pogačar. Foto: Getty Images

Se acaba de abrir el telón del nuevo año y ya hay noticias para la edición del Giro de Italia 2026, el cual se realizará entre el 8, al 31 de mayo próximo.

Una de las superestrellas del ciclismo en la actualidad, como lo es Jonas Vingegaard, ha declarado que su intención para esta campaña es debutar en una de las tres grandes; justamente, la competencia que se corre en suelo italiano.

Después de haber logrado ya ser ganador del Tour de Francia en dos ocasiones y de La Vuelta en una, la trilogía es algo que le llama de manera poderosa la atención: “Me encantaría añadir la maglia rosa a mi colección”.

Overall leader of the Team Visma-Lease a Bike, Danish rider Jonas Vingegaard wearing the red jersey celebrates on the podium after the 15th stage of the Vuelta a Espana cycling tour, a 167 km race between A Veiga/Vegaredo and Monforte de Lemos, on September 7, 2025. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Jonas Vingegaard, ganador de La Vuelta a España en 2025. Foto: AFP

Al parecer, esta idea de ser parte del Giro no es algo que vaya a decidir a la ligera. Su determinación es algo que se ha tomado el tiempo de meditar: “Llevo tiempo pensando en correr el Giro”.

En medio de lo que fue la presentación del Jumbo-Visma para el año que recién empieza, el danés relató lo que ha sentido tras ganar La Vuelta en 2025. Justamente esta victoria, es la que le ha abierto el deseo por estar en la próxima búsqueda de la Maglia Rosa.

“Es una de las carreras más importantes del calendario y también una que nunca he hecho. Tengo muchas ganas de vivirla, y ahora siento que es el momento perfecto. Ganar la Vuelta el otoño pasado me motiva aún más para ir a por todas por la victoria también en Italia”, sentenció Jonas.

¿Desecha Tour y Vuelta?

No, en lo absoluto el de 29 años apunta a que por ir por Giro, las demás no sean un objetivo en su calendario. Es poco habitual que un capo vaya por las tres en un mismo periodo, pero esta vez se podría dar.

El director del equipo, Grischa Niermann confesó que el primer objetivo trazado será hacerse con la carrera en Italia, la cual le serviría para estar a punto cuando a los pocos meses llegue la Grande Boucle, en la que podría obtener su tercera corona.

“Además, queremos ganar el Giro, un monumento ciclista y aspirar a lo más alto en la Vuelta. Aparte de que siempre ha querido correr el Giro, estamos convencidos de que correrlo le beneficiará en el Tour. Por supuesto, aspiramos a ganar el Giro, pero el Tour sigue siendo nuestro principal objetivo”, dio cuenta de la ambición que tienen para 2026.

Vingegaard se muestra motivado y desde ya al acecho de otra fiera como Tadej Pogačar, con quien siempre tiene duros mano a manos en las tres grandes.

“Ganarlo por tercera vez sería increíble. Claro que será difícil, aunque podría ser más emocionante que las dos ediciones anteriores. Es diferente a años anteriores, apuntó de la compentecia gala.

Jumbo-Visma no solo cuenta con Jonas en sus filas. En el pelotón de lujo también Van Aert, el cual dio cuenta de su deseo de ir a España y hacerlo mejor de lo que pudo en años anteriores.

“Todavía tengo asuntos pendientes en la Vuelta”. “Fue una salida dolorosa en 2024, pero volveré con mucha motivación. Como equipo, sin duda podemos lograr algo especial allí”, explica el belga.

