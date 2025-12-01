Las tres primeras etapas del Giro de Italia 2026 se disputarán en Bulgaria, en una edición de la corsa rosa que tendrá mucha montaña, anunciaron este lunes los organizadores RCS.

Esta será la 16ª ocasión que el Giro, a disputarse del 9 al 31 de mayo, arrancará en otro país, y la segunda consecutiva, tras las tres etapas disputadas en Albania la edición 2025, ganada por el británico Simon Yates.

Simon Yates campeón del Giro de Italia 2025. | Foto: Getty Images

Desde 2010, siete inicios de la prueba se han disputado en el extranjero, incluida una exótica salida en Jerusalén el año 2018.

Las tres semanas de competición darán inicio en las costas del Mar Negro, entre Nassebar y Burgas, según declaró RSC el lunes, cuando se reveló el recorrido completo de la carrera en Roma.

Después, el pelotón recorrerá 220 km con tres ascensos de tercera categoría para alcanzar Veliko Tárnovo, antes de despedirse del país con una etapa de 174 km entre Plovdiv y la capital Sofía.

A partir de ahí, el Giro tendrá su primera jornada de descanso en Calabria, desde donde iniciará su camino hacia el norte del país, con un paso por Nápoles la víspera de la primera etapa de montaña, en los Abruzos.

Tras una única etapa en la costa adriática, el pelotón pondrá rumbo a la costa mediterránea con la única contrarreloj en el programa, 40,2 km llanos entre Viareggio y Massa.

Desde ahí, rumbo a los Alpes, con una imponente 14ª etapa entre Aosta y Pila, con seis puertos y una llegada en alta montaña.

Antes del tercer y último día de descanso, habrá un paso por Milán, y a partir de ahí, un final impresionante con la montaña como protagonista.

Revolcón al Giro por uno “más moderno”

Una breve incursión en Suiza en la 16ª etapa, seis puertos en las Dolomitas durante la 19ª y dos ascensos al Piancavallo en la 20ª etapa servirán de colofón final y harán de jueces para determinar al sucesor de Yates.

En total, los ciclistas se enfrentarán a casi 50.000 metros de desnivel positivo, con 3.458 km de distancia total, que terminará con la ya habitual procesión alrededor de Roma.

Giro de Italia 2026 tendrá cambios con respecto a las ediciones anteriores. | Foto: Getty Images

“Es un Giro más moderno, con etapas más cortas, pero más exigentes”, resumió el emblemático director de la carrera, Mauro Vegni, quien a su casi 66 años (los cumplirá en febrero) se retirará tras la próxima edición, luego de haber diseñado la carrera en las últimas 31 ediciones.

Este lunes también se anunció la edición femenina, que se disputará del 30 de mayo al 7 de junio y que tendrá nueve etapas, una más que las ediciones anteriores.

La gran novedad es que la carrera, hasta ahora disputada en julio, se adelanta un mes para coincidir con el final de la prueba masculina.

Colombia dirá presente

Es prematuro dar nombres que estarán en la carrera italiana del año entrante. El inicio del año siguiente marcará, según el rendimiento que tengan en ese momento, cuáles de los capos colombianos irán al próximo Giro.

Se espera que hombres como Egan Bernal o Nairo Quintana estén en el listado de sus escuadras para ir a la ronda italiana. Otros como Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita, entre otros, también irían.