Bogotá se viste de cine: así puede disfrutar de funciones gratuitas este sábado 28 de febrero en la ciudad.

Si está en Bogotá este sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo y aún no tiene planes, la ciudad ofrecerá varias actividades gratis. Entre esas, destacan funciones de cine en espacios públicos y centros culturales de la ciudad para que los bogotanos y los turistas salgan de la rutina y pasen una amena noche en medio del séptimo arte.

La Cinemateca de Bogotá, tanto la sede del centro (en la carrera 3 # 19-10) como la del Tunal (en la calle 56 Sur # 23-62), tiene programaciones gratis de cine nacional e internacional. Se aconseja revisar la página web para verificar las funciones y los horarios.

A las 2 de la tarde, se estará presentando la película “La historia de Adele H”, para mayores de 7 años. A las 4 de la tarde, se podrá disfrutar gratis de “Pirotecnia”, para mayores de 16 años.

Es el plan perfecto para disfrutar en familia o amigos. Foto: Getty Images

Espacios alternativos como el Cine-Club El Ventanal, ubicado en la carrera 11 # 67-20, y el Cineclub Contrapicado, en la carrera 7 #28-66, suelen emitir películas gratis los fines de semana.

Este es uno de los centros comerciales más exclusivos de Bogotá; lleva más de tres décadas activo

Al mismo tiempo, hay funciones nocturnas durante el fin de semana en el Planetario de Bogotá (en la calle 26 B # 5-93), que abrirá sus puertas desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche.

Las personas podrán asistir a un show inmersivo científico llamado “Un viaje a la Luna”: “Experimente el alunizaje de las misiones Apolo, explore la superficie lunar y sumérjase en la atmósfera de este evento histórico con la música de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd”, detalla la Alcaldía de Bogotá.

La anterior función se proyectará a las 5 de la tarde del próximo sábado en las instalaciones.

El Planetario cuenta con varias actividades gratis durante la tarde y noche del fin de semana. Foto: Alcaldía de Bogotá

También hay una charla programada el sábado a las 4 y a las 6 de la tarde: “Artemis, la nueva era de la exploración lunar”. En esa, se explorarán los objetivos de Artemis II y por qué el polo sur de la luna es un destino estratégico. Se hablará sobre los desafíos de supervivencia y de los retos para la exploración en Marte.

FILBo 2026: se confirman los primeros invitados del evento cultural más grande de Colombia

Y hay planes de observación nocturna. “Con la ayuda de nuestros telescopios y un sistema de simulación astronómica, exploraremos el cielo de la noche, reconociendo estrellas, constelaciones y objetos del cielo profundo”, se lee en un informe de la Alcaldía.

El plan está abierto al público a partir de las 6 de la tarde hasta el cierre del Planetario.