Bogotá

Bogotá se viste de cine: así puede disfrutar de funciones gratuitas este sábado 28 de febrero en la ciudad

Los bogotanos podrán disfrutar del séptimo arte en la tarde y noche del sábado y de cine nacional o alternativo durante todo el fin de semana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
28 de febrero de 2026, 12:49 p. m.
La Cinemateca es uno de los lugares donde se disfrutará de cine gratis este fin de semana.
La Cinemateca es uno de los lugares donde se disfrutará de cine gratis este fin de semana. Foto: Tomada de Cinemateca de Bogotá

Bogotá se viste de cine: así puede disfrutar de funciones gratuitas este sábado 28 de febrero en la ciudad.

Si está en Bogotá este sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo y aún no tiene planes, la ciudad ofrecerá varias actividades gratis. Entre esas, destacan funciones de cine en espacios públicos y centros culturales de la ciudad para que los bogotanos y los turistas salgan de la rutina y pasen una amena noche en medio del séptimo arte.

La Cinemateca de Bogotá, tanto la sede del centro (en la carrera 3 # 19-10) como la del Tunal (en la calle 56 Sur # 23-62), tiene programaciones gratis de cine nacional e internacional. Se aconseja revisar la página web para verificar las funciones y los horarios.

A las 2 de la tarde, se estará presentando la película “La historia de Adele H”, para mayores de 7 años. A las 4 de la tarde, se podrá disfrutar gratis de “Pirotecnia”, para mayores de 16 años.

Arcadia

Número uno en 32 países: el thriller de Jennifer Garner que paraliza al mundo con su segunda temporada

Arcadia

El Retorno de Tolkien y Peter Jackson: la trilogía de ‘El señor de los anillos’ vuelve a la pantalla grande

Cine

‘Scream 7′: cinco cosas que se deben saber sobre la nueva entrega de la saga de terror

Cine

Netflix liberó las primeras escenas de la película de ‘Peaky Blinders’ y desató furor mundial: ¿cuándo se estrena?

Arcadia

Daniel Radcliffe lanza contundente mensaje sobre su sucesor en la serie de ‘Harry Potter’: “No me gustaría ser un fantasma”

Arcadia

Wagner Moura sobre ‘El agente secreto’, el arte y su camino: “Vivir en Colombia me conectó con Latinoamérica”

Arcadia

Alejandro Jodorowsky: 97 años de búsqueda de la verdad consignados en un nuevo ‘instrumento’

Bogotá

Encuentran a una persona muerta en plena calle de Bogotá: video muestra cuando sujetos bajaron el cuerpo de un carro y lo tiraron

Bogotá

El ELN sí está en Bogotá. Estos son los detalles del operativo en la fábrica de explosivos clandestina en la ciudad. Planeaban atentar durante las elecciones

Gente

El ‘Artista Revelación’ del 2026 llega a Colombia: Todo sobre el show de ROA en el Royal Center

Sala de cine
Es el plan perfecto para disfrutar en familia o amigos. Foto: Getty Images

Espacios alternativos como el Cine-Club El Ventanal, ubicado en la carrera 11 # 67-20, y el Cineclub Contrapicado, en la carrera 7 #28-66, suelen emitir películas gratis los fines de semana.

Este es uno de los centros comerciales más exclusivos de Bogotá; lleva más de tres décadas activo

Al mismo tiempo, hay funciones nocturnas durante el fin de semana en el Planetario de Bogotá (en la calle 26 B # 5-93), que abrirá sus puertas desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche.

Las personas podrán asistir a un show inmersivo científico llamado “Un viaje a la Luna”: “Experimente el alunizaje de las misiones Apolo, explore la superficie lunar y sumérjase en la atmósfera de este evento histórico con la música de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd”, detalla la Alcaldía de Bogotá.

La anterior función se proyectará a las 5 de la tarde del próximo sábado en las instalaciones.

La capital del país conmemorará los 215 años de la Independencia de Colombia.
El Planetario cuenta con varias actividades gratis durante la tarde y noche del fin de semana. Foto: Alcaldía de Bogotá

También hay una charla programada el sábado a las 4 y a las 6 de la tarde: “Artemis, la nueva era de la exploración lunar”. En esa, se explorarán los objetivos de Artemis II y por qué el polo sur de la luna es un destino estratégico. Se hablará sobre los desafíos de supervivencia y de los retos para la exploración en Marte.

FILBo 2026: se confirman los primeros invitados del evento cultural más grande de Colombia

Y hay planes de observación nocturna. “Con la ayuda de nuestros telescopios y un sistema de simulación astronómica, exploraremos el cielo de la noche, reconociendo estrellas, constelaciones y objetos del cielo profundo”, se lee en un informe de la Alcaldía.

El plan está abierto al público a partir de las 6 de la tarde hasta el cierre del Planetario.

Más de Cine

Jennifer Garner eleva el suspenso en un thriller que deja atrás el drama para dar paso al espionaje

Número uno en 32 países: el thriller de Jennifer Garner que paraliza al mundo con su segunda temporada

La trilogía de El señor de los anillos vuelve a cines, 2026

El Retorno de Tolkien y Peter Jackson: la trilogía de ‘El señor de los anillos’ vuelve a la pantalla grande

Scream 7

‘Scream 7′: cinco cosas que se deben saber sobre la nueva entrega de la saga de terror

Netflix confirma fecha de estreno y lanza tráiler de la película de 'Peaky Blinders'

Netflix liberó las primeras escenas de la película de ‘Peaky Blinders’ y desató furor mundial: ¿cuándo se estrena?

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe lanza contundente mensaje sobre su sucesor en la serie de ‘Harry Potter’: “No me gustaría ser un fantasma”

Este rol lo vio filmar de nuevo en Brasil, en portugués, luego de más de 12 años alejado, especialmente por los años Bolsonaro, que fueron oscuros para las artes, el cine y la educación.

Wagner Moura sobre ‘El agente secreto’, el arte y su camino: “Vivir en Colombia me conectó con Latinoamérica”

El cineasta, dramaturgo, actor, autor, músico y guionista chileno-francés Alejandro Jodorowsky posa durante una sesión fotográfica en su casa de París el 16 de febrero de 2026. Foto: Joel Saget / AFP.

Alejandro Jodorowsky: 97 años de búsqueda de la verdad consignados en un nuevo ‘instrumento’

(De izquierda a derecha): Bullseye y Jessie (con la voz de Joan Cusack) en TOY STORY 5 de Disney y Pixar. Foto cortesía de Disney/Pixar. © 2025 Disney/Pixar. Reservados todos los derechos

‘Toy Story 5′: nuevo tráiler oficial destapa detalles de la cinta; presentan a la ‘villana’ que causará caos

las claves del regreso de 'No me olvides' a lo más visto de Netflix.

Esta es la comedia romántica que se posiciona como una de las cintas más vistas en Netflix tras 24 años

Noticias Destacadas