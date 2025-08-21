María Cecilia Botero habló de cruda situación que atravesó y que puso en peligro su vida: “Me estaba muriendo”

María Cecilia Botero se consolidó como una de las figuras más representativas de la televisión en Colombia. Su extensa carrera, marcada por versatilidad y compromiso, la llevó a participar en múltiples géneros y producciones. Gracias a su carisma y a la autenticidad que imprime en cada interpretación, logró conquistar tanto a la audiencia como el respeto de sus colegas.

Pese a la trayectoria que construyó, la actriz llamó la atención de algunas personas en plataformas digitales con detalles de su vida. Muchos quisieron conocer anécdotas y situaciones que la marcaron, cambiándole el rumbo de su realidad.

De hecho, recientemente, María Cecilia Botero se robó las miradas de sus fanáticos con una entrevista en la que comentó un instante en el que estuvo muy cerca de morir. Pese a que ya había hablado de esta historia, sus declaraciones hipnotizaron a quienes quisieron saber más de este caso.

Según se observó, la artista dialogó con el vodcast de Cosiaca y relató su experiencia muy cerca de la muerte, debido a un procedimiento médico que salió mal y la puso en peligro: una cirugía que se realizó por un quiste, y que terminó afectándola bastante.

La celebridad indicó que una médica le afirmó que esta recuperación sería muy rápida, por lo que no tenía nada de qué preocuparse. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando su salud no se estabilizó y se percataron de que le habían perforado los órganos.

“Tenía que hacer una cirugía de esas que nos hacemos las mujeres, que era un quistecito detrás del útero. La doctora me decía, no, usted en tres días allá está cantando y bailando fresca. Me cerró y ella me había perforado los intestinos con la laparoscopia”, contó.

María Cecilia Botero, que relató cómo fue perder a su esposo, mencionó que esta situación fue grave, al punto de que casi pierde la vida. De hecho, la famosa relató cómo se vio en dicho escenario, luchando por no morir.

“A los tres días me estaba muriendo. Yo me vi en la cama acostada y yo ahí, desde allá, miraba. Y de pronto había una persona o alguien acá al lado que me decía ‘vámonos’. Yo decía, ‘no porque allá está la luz y si yo veo la luz me voy… yo no me puedo morir, me falta tener a mi hijo’”, afirmó.