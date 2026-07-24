La condecoración que le hizo el Congreso a Kid Pambelé

Pocos días antes de que finalizara la pasada legislatura del Congreso se llevó a cabo un homenaje a una de las grandes figuras del país que pasó desapercibido.

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El exrepresentante a la Cámara por las negritudes Pedro Adán Torres, líder del Partido Demócrata Colombiano, condecoró al mítico con la Orden de la Democracia Simón Bolívar – Gran Cruz Caballero al boxeador colombiano Antonio Cervantes, más conocido como Kid Pambelé.

“Kid Pambelé no solo conquistó títulos mundiales, conquistó el respeto y la admiración de todo un país. Su ejemplo demuestra que el talento, la disciplina y la perseverancia pueden romper cualquier barrera. El Congreso de la República honra a un campeón que pertenece para siempre a la historia de Colombia”, aseguró Torres.

Pedro Adán Torres y Kid Pambelé. Foto: Suministrada API

Se trata del primer campeón mundial de boxeo del país y la máxima figura a nivel nacional en la historia de ese deporte.

Tanto Torres como Pambelé son de San Bacilio de Palenque, por lo que el excongresista quiso hacer este homenaje al deportista por las glorias que le dejó al deporte nacional.