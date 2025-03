Seguido de ello, José Luis Cervantes, su hijo y quien está a su lado, agregó: “Señor presidente Petro, señora ministra del Deporte, hacemos este video porque estamos insatisfechos con el maltrato que se nos está dando a las glorias del deporte . Este es el Gobierno del cambio, doctor Gustavo Petro: entendemos que no toda la responsabilidad es suya, sino que usted tiene un gabinete. Quizá, parte de las personas que usted tiene ahí, en este caso del Ministerio del Deporte (…), nunca mandan las cuentas ni nos agilizan los pagos a las glorias del deporte , en este caso, a mi papá”.

“Ya tenemos tres meses que no les mandan el estímulo, o la pensión, a las glorias del deporte. Quizás usted desconoce esto, emitieron una resolución, hasta hace diez días, donde dijeron que el 21 (marzo) les estarían haciendo los pagos a las glorias del deporte. Hoy (19 de marzo) llamamos al área de Contabilidad y allí me dicen que Tesorería no ha dado la orden para llevar las cuentas y pagarles a las glorias del deporte”, añade José Luis.