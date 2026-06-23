Carlos Andrés Trujillo renuncia al Senado y a la militancia conservadora: será candidato a la Alcaldía de Itagüí

El senador Carlos Andrés Trujillo renunció al Partido Conservador. El congresista, quien fue una de las fichas del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, presentó una carta ante las directivas de la colectividad en la que da por terminada su relación con esa agrupación política.

Trujillo también dimitió al Congreso de la República, donde ocupaba una curul en el Senado. La decisión se da en medio de las múltiples deserciones de legisladores que se están apartando de sus curules y partidos en medio del cierre del cuatrienio legislativo.

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El político radicó una misiva ante la secretaría general, el lunes 22 de junio, en la que informa que “a partir de la fecha renuncio a la militancia del Partido Conservador colombiano, lo anterior debido a nuevos proyectos de tipo profesional y personal que emprenderé en el inmediato futuro”.

Trujillo presidió el partido durante varios meses, entre 2022 y 2023, cuando el petrismo consiguió tomar las riendas de la colectividad sacando del cargo al entonces presidente, Ómar Yepes.

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Como senador, investidura que asumió durante solo un periodo, entre 2022 y 2026, respaldó las reformas de Petro en su trámite por la corporación aún cuando otros conservadores decidían hacer oposición.

Ahora Trujillo quiere regresar a la Alcaldía de Itagüí, municipio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que administró entre 2012 y 2015. Su caudal político ha estado en ese territorio, donde fue concejal y apalancó su carrera para llegar a la Asamblea de Diputados de Antioquia.

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