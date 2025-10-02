Juventus confirma lo peor para Juan David Cabal: se conoció su lesión exacta

Néstor Lorenzo no podrá contar con Juan David Cabal para los amistosos de la Selección Colombia contra México y Canadá.

El defensor vallecaucano venía destacándose con la Juventus, sin embargo, una nueva lesión se le atraviesa en el camino.

Cabal se retiró del campo a los 16 minutos tras una lesión muscular que puso fin a su presentación contra Villarreal en la fecha 2 de la Champions League.

El colombiano se retiró entre lágrimas, sabiendo que se perdería la convocatoria y de paso dejaría su puesto vacante en el once titular.

Este jueves en la mañana, Cabal acudió a realizarse exámenes médicos para ver el alcance de la lesión. Minutos después, el departamento médico de Juventus emitió el comunicado oficial confirmado que estará lejos de las canchas hasta nueva orden.

Comunicado oficial de Juventus

“Los exámenes realizados establecieron que el jugador sufría una lesión de nivel intermedio en el bíceps femoral del muslo derecho”, indicó el conjunto bianconero en su página web. “En dos semanas se realizarán nuevos exámenes para determinar la duración precisa de su convalecencia”.

Según el diario deportivo la Gazzetta dello Sport y la cadena de televisión Sky Sport, la ausencia del defensor podría alcanzar el mes y medio.

Eso quiere decir que Cabal no solo se perderá los amistosos de la Selección Colombia en octubre, sino también los de noviembre ante Nueva Zelanda y Nigeria.

Esta noticia complica mucho más su ilusión de ser convocado al Mundial de 2026. Al vallecaucano solo le quedaría una oportunidad de volver a la Tricolor en la doble fecha de marzo, pues la siguiente convocatoria ya será con los nombres definitivos para la cita orbital.

Fichado en julio de 2024 procedente del Hellas Verona, su primera temporada en Juventus terminó en noviembre del año pasado tras una grave lesión en una rodilla durante un partido con la Selección Colombia.

La Juventus es cuarta en la Serie A (11 puntos) antes de enfrentarse el domingo al líder, el AC Milan, en uno de los clásicos del fin de semana.

Juan David Cabal antes de lesionarse en el partido de Villarreal vs. Juventus. | Foto: AP

Empate en Champions

La lesión de Juan David Cabal ni siquiera sirvió para conseguir los tres puntos en Champions League. Juventus tenía el triunfo en el bolsillo, pero se le escapó sobre el final.

Con un tanto de cabeza en el minuto 89, el portugués Renato Veiga amargó la noche a su anterior equipo y decretó el empate en el marcador (2-2).

Un golazo de chilena de Federico Gatti en el 49 y un contragolpe culminado con éxito por el portugués Francisco Conceiçao en el 56 habían permitido a la Juventus remontar provisionalmente un partido en el que el submarino amarillo se había adelantado gracias al georgiano Georges Mikautadze, que aprovechó un pase de la muerte del marfileño Nicolas Pepe.

En la clasificación, la Juventus, que había igualado 4-4 en la primera jornada ante el Borussia Dortmund, suma ahora 2 puntos, mientras que el Villarreal, derrotado 1-0 en Londres por el Tottenham en el primer partido, suma apenas el primero.