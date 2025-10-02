Suscribirse

Colombiano firmó y es nuevo fichaje del Manchester United: estas son las cifras del negocio

Fabrizio Romano, famoso periodista italiano, confirmó el acuerdo entre clubes que se hará efectivo a mediados de 2026.

Redacción Deportes
2 de octubre de 2025, 2:12 p. m.
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 20: Casemiro of Manchester United celebrates scoring a goal to make the score 2-0 during the Premier League match between Manchester United and Chelsea at Old Trafford on September 20, 2025 in Manchester, United Kingdom. (Photo by Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)
Casemiro, volante del Manchester United, celebrando un gol junto a Bruno Fernandes | Foto: Manchester United via Getty Imag

Manchester United piensa en el futuro y contrató a una de las nuevas joyas del fútbol profesional colombiano. Cristian Orozco, volante de 17 años, es nuevo fichaje de los red devils tras un acuerdo alcanzado con la dirigencia de Fortaleza CEIF.

El negocio fue confirmado por Fabrizio Romano, periodista experto en fichajes, quien anticipó la firma de los documentos y el precio exacto que pagaron desde el United para llevarse a Orozco.

“Manchester United ya ha sellado y firmado un acuerdo para fichar al talentoso colombiano de 17 años, Cristian Orozco”, informó el italiano en su cuenta de X.

Nacido en Valledupar, Orozco llegó a Fortaleza este año y ha recibido llamados para las divisiones menores de la Selección Colombia, incluso luciendo la cinta de capitán.

Cristian Orozco, la nueva joya del United

Fabrizio confirmó que la “tarifa de transferencia es de 1 millón de dólares para Fortaleza, en acuerdo válido a partir del verano de 2026″, es decir, en el mes de junio del próximo año.

“Los abogados aprobaron todos los contratos y el acuerdo fue coordinado por el líder scout Antonaccio”, completó.

La venta de Cristian Orozco ya estaba acordada desde hace unas semanas, sin embargo, faltaba el visto bueno de las partes para concretar la cifra definitiva.

Esta es una gran noticia para el futuro del fútbol profesional colombiano, que ahora mismo tiene la mirada puesta en la disputa del Mundial Sub-20 en Chile.

Contexto: Colombia vs. Noruega: hora y canal para ver el segundo partido en el Mundial Sub-20

Orozco llegará al Manchester United a mediados de 2026 y hará parte del equipo juvenil. La idea es que se empiece a adaptar al fútbol inglés, esperando el momento en que del salto al primer equipo como lo han hecho varios jugadores incorporados de la misma manera.

En los últimos años, los red devils se han acostumbrado a debutar talentos de su cantera y con Orozco no será la excepción.

En la lista de talentos que compraron a muy temprana edad se encuentra el volante británico Kobbie Mainoo o el argentino Alejandro Garnacho.

Alejandro Garnacho ganó el Premio Puskás del 2024
Alejandro Garnacho llegó muy joven al Manchester United | Foto: Getty Images

Manchester United no está pasando por un buen momento deportivo en la actualidad, pero es considerado por muchos como el equipo más grande de la Premier League.

Por allí han pasado varias de las grandes estrellas del fútbol mundial como Bobby Charlton, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Casemiro, Ryan Giggs y varios más.

Cristian Orozco tendrá que demostrar las condiciones que lo llevaron a Fortaleza y llamaron la atención de empresarios en Europa.

Contexto: Arne Slot puso la cara: esto dijo sobre el reemplazo de Luis Díaz tras sufrir otra derrota

La Selección Colombia tiene otro proyecto prometedor en su cantera pensando en el futuro del mediocampo rumbo a los próximos mundiales.

Lo cierto es que Orozco está muy joven y todavía tiene que trabajar para quedarse en Inglaterra, donde la exigencia es mucho más alta cuando se trata de los clubes grandes.

Su tarea será mejorar el único recuerdo colombiano que tiene el Manchester United en su primer equipo. Radamel Falcao García pasó por Old Trafford en la temporada 2014/15, sin embargo, la reciente lesión de rodilla no le permitió triunfar como hubiera querido y terminó saliendo a un nuevo préstamo hacia el Chelsea.

