Champions deja mala noticia para la Selección Colombia: figura se pierde los amistosos

Otra mala noticia para la Selección Colombia de Mayores, de cara a los partidos amistosos Fifa previos a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El lateral izquierdo Juan David Cabal, de la Juventus de Italia, se lesionó este miércoles 1 de octubre en el encuentro ante Villarreal de España por la segunda jornada de la Uefa Champions League.

Juan David Cabal en Italia. | Foto: Getty Images

El exjugador de Atlético Nacional de Medellín salió como titular en el equipo de Turín, pero el minuto 16 tuvo que ser sustituido, al parecer, por un problema de tipo muscular.

De acuerdo con Felipe Sierra, Juan David Cabal iba a ser convocado por el director técnico argentino Néstor Lorenzo para los amistosos de octubre. El defensa no alcanzaría a estar en la citación.

🚨 Sale lesionado al 16’ y entre lágrimas Juan David Cabal en el partido en que #Juventus visita a #Villarreal. El colombiano iba a ser llamado por Néstor Lorenzo para la convocatoria de septiembre. 🇨🇴



👀 El lateral se tocó el muslo, así que podría ser un tema muscular pic.twitter.com/fAr96hO978 — Pipe Sierra (@PSierraR) October 1, 2025

“Sale lesionado al 16’ y entre lágrimas Juan David Cabal en el partido en que #Juventus visita a #Villarreal. El colombiano iba a ser llamado por Néstor Lorenzo para la convocatoria de septiembre. El lateral se tocó el muslo, así que podría ser un tema muscular”, señaló Sierra en X.

La lesión también es algo negativo para el mismo jugador, ya que, hace poco tiempo se recuperó de una rotura de ligamentos. Se espera que en las próximas horas se aclare el problema que sufrió el colombiano este miércoles.

Antes del cruce vs. Villarreal, el lateral izquierdo habló en conferencia e hizo referencia a lo aprendido durante el tiempo de recuperación de su más reciente lesión.

“La larga baja por lesión me ayudó a crecer mucho; aprendí mucho. Ahora quiero ayudar al equipo y ganar siempre. Sabemos que el Villarreal es un equipo fuerte, pero al igual que nosotros tenemos que salir al campo con mucha concentración, ellos tendrán que hacer lo mismo. Respetamos a nuestros rivales, sabemos que han empezado bien la liga, pero cada partido es diferente”, expresó, en palabras recogidas por As Colombia.

Juan David Cabal con la Selección Colombia. | Foto: FCF

“¿Mi posición favorita en el campo? No me importa; juego donde pueda ser útil. Me siento cómodo tanto en una defensa de tres, como de lateral. Estoy a disposición del entrenador y de mis compañeros”, añadió.