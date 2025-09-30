Suscribirse

Juan David Cabal habló de la grave lesión que lo sacó del fútbol: no se guardó nada

El jugador podría tener chances de estar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Redacción Deportes
1 de octubre de 2025, 3:03 a. m.
Juan David Cabal se ausentaría por un largo tiempo de Selección y Juventus
Juan David Cabal en Europa. | Foto: Getty Images

Este miércoles 1 de octubre, Juventus de Italia visita a Villarreal de España por la segunda jornada de la Uefa Champions League (UCL). En rueda de prensa previa al duelo, habló el colombiano Juan David Cabal.

Cabal, como bien se sabe, regresó hace poco de una lesión de rotura de ligamentos, que lo sacó del fútbol durante varios meses. El lateral izquierdo cafetero no se guardó nada y dijo que aprendió mucho por la lesión.

Turin, Italy - October 19: Juan David Cabal of Juventus Fc looks on during the Serie A match between Juventus and SS Lazio at Allianz Stadium on October 19, 2024 in Turin, Italy. (Photo by sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images)
Juan David Cabal en Italia. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

La larga baja por lesión me ayudó a crecer mucho; aprendí mucho. Ahora quiero ayudar al equipo y ganar siempre. Sabemos que el Villarreal es un equipo fuerte, pero al igual que nosotros tenemos que salir al campo con mucha concentración, ellos tendrán que hacer lo mismo. Respetamos a nuestros rivales, sabemos que han empezado bien la liga, pero cada partido es diferente”, dijo, en palabras recogidas por As Colombia.

Además, el exjugador de Atlético Nacional de Medellín hizo referencia a la posición en la que se siente más cómodo dentro del terreno de juego. No tiene lío en jugar con línea de tres o de cuatro.

Contexto: Se lesionó una figura de Selección Colombia y Lorenzo lo sufre: sería la primera gran baja

“¿Mi posición favorita en el campo? No me importa; juego donde pueda ser útil. Me siento cómodo tanto en una defensa de tres, como de lateral. Estoy a disposición del entrenador y de mis compañeros”, aseguró.

El duelo

El ‘Submarino’ cayó ante el Tottenham hace dos semanas por 1-0 tras un error del portero Luiz Júnior del que ya no se pudieron levantar. Sin embargo, ese cruel encuentro fue un punto de inflexión, ya que desde entonces los espapñoles cuentan sus encuentros por victorias, ganando a Osasuna (2-1), Sevilla (1-2) y Athletic Club (1-0), dejando en este último duelo la portería a cero por primera vez en seis partidos.

Esta Juve es mucho más terrenal que en otras épocas y el conjunto amarillo quiere demostrar que le puede marcar diferencia, sabiendo de que el pase, al menos, a los ‘playoffs’ se construye desde La Cerámica. En el recuerdo, en la temporada 2021-22, cuando el Villarreal alcanzó las ‘semis’, el cruce en octavos de final con el conjunto italiano, que se fue de Castellón con un empate (1-1) y en Turín, el conjunto de Castellón dio la sorpresa.

En el terreno deportivo, los de Marcelino (DT del Villarreal) afrontan este tan exigente como estimulante encuentro con las bajas de Juan Foyth, Ayoze Pérez y Gerard Moreno, además de las conocidas de Logan Costa y Willy Kambwala.

*Con información de Europa Press.

