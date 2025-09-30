Se lesionó una figura de Selección Colombia y Lorenzo lo sufre: sería la primera gran baja

Habría preocupación en la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo. Este martes, 30 de septiembre de 2025, desde Brasil informan que el defensor central, Carlos Cuesta, sufrió una lesión y será baja en el próximo partido de su equipo, Vasco Da Gama, contra Palmeiras.

Dicho compromiso se llevará a cabo el miércoles, 1 de octubre, y el llamado de Cuesta a la Selección Colombia también estaría en veremos. Esto porque La Tricolor jugará una doble fecha amistosa, en octubre, contra México (11 de octubre) y Canadá (14 de octubre).

Carlos Cuesta con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Cuesta estaría en los planes de Néstor Lorenzo, pues el estratega argentino convocaría una lista de jugadores que no son habituales llamados para eliminatorias. Esto con el fin de ver caras nuevas de cara al Mundial 2026.

Aunque Carlos Cuesta haya estado entre los llamados habituales de Lorenzo, hace un par de meses, ese panorama cambió. La poca continuidad del defensor en Galatasaray lo marginó de integrar el plantel nacional.

Ahora que presta sus servicios al Vasco Da Gama, se espera que Carlos siga agarrando más forma y pueda reintegrarse en el plantel A de Lorenzo en la Selección Colombia. Eso sí, tiene bastante competencia, pues en la zaga brillan nombres como Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Yerson Mosquera y hasta el propio Yerry Mina.

Respecto a la gravedad de la lesión de Cuesta, cuentan que se trataría de un edema en el muslo izquierdo. Su recuperación sería en las próximas semanas, justo cuando Colombia encare sus dos amistosos ante México y Canadá.

Baixas! Carlos Cuesta e Matheus França vão desfalcar o Vasco no jogo contra o Palmeiras, amanhã, no Allianz Parque.



O zagueiro colombiano está com um edema na coxa esquerda, enquanto o meia-atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito durante um treino.



📸 Matheus Lima/CRVG pic.twitter.com/JFUJ6AqpnC — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 30, 2025

Cabe aclarar que Carlos Cuesta fue titular en el último partido de Vasco Da Gama, donde vencieron por 2-0 a Cruzeiro en casa. Dicho cotejo se llevó a cabo el pasado 27 de septiembre, y el zaguero colombiano salió sustituido en el minuto 90+2′.

Desde su llegada a Vasco Da Gama, el entrenador Fernando Diniz le ha dado bastante continuidad a Cuesta. De hecho, otro colombiano, también llamado en su momento por Lorenzo a La Tricolor, igualmente ha sumado buena cantidad de minutos en el cuadro brasileño: Carlos Gómez.

Carlos Cuesta, defensor colombiano al servicio de Vasco Da Gama. | Foto: Prensa Vasco Da Gama.

¿Podría llegar la revancha para Cuesta en noviembre?

La Selección Colombia no parará sus amistosos del 2025 en octubre, pues para noviembre también tendrá ruedo. El 15 y 18 del mes referenciado se medirá cara a cara contra Nueva Zelanda y Nigeria.