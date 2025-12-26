Se destapó uno de los bombazos del mercado de fichajes para el Fútbol Profesional Colombiano. Atlético Nacional es el club que estaría por darlo, según la información que se conoció desde Argentina este viernes, 26 de diciembre.

De acuerdo a lo revelado por el periodista, Germán García Grova, especialista en fichajes, el conjunto antioqueño estaría a mínimos detalles de tener un exjugador de River Plate en sus filas.

“Milton Casco está en negociaciones encaminadas para reforzar Atlético Nacional. El lateral derecho está libre tras su paso por River”, publicó en X, donde reveló el nombre que aterrizaría en Medellín.

Dicho defensor, de 37 años, es sumamente conocido en el país del sur del continente, pues hizo parte de la era gloriosa de Marcelo Gallardo con el conjunto de Núñez.

Con un total de 13 títulos, de los cuales 10 fueron locales y los restantes internacionales, entre ellos la Copa Libertadores de 2018, que la final fue el histórico partido en el Santiago Bernabéu, de Madrid, el lateral puso fin a su ciclo por decisión del entrenador que le tuvo entera confianza mientras estuvo allí.

Al parecer, es tal el deseo de los verdes por contar con el mencionado, que una primera oferta ya se hizo. Esta permanecería en estudio en las últimas horas y de ser aceptada, todo estaría encaminado para que llegase Casco a Guarne.

Fermani, un ex River con peso

Gustavo Fermani es el director deportivo actual de Atlético Nacional. Antes, en su hoja de vida, se ve que tuvo un paso por River Plate, lo que le hace cercano al conjunto de la banda cruzada y existen relaciones que facilitan movimientos desde Argentina.

Sebastián Arango y Gustavo Fermani en Atlético Nacional Foto: YouTube de Nacional ( Presentación fichajes 2025-2 | Rueda de prensa)

Esta posible incorporación de Casco al cuadro paisa es una clara muestra de ello. Su injerencia en los fichajes es alta, al punto de que puede decirse que en ocasiones tiene una libertad amplia para decidir a quién traer y también a quién no.

De Casco no existen dudas de sus capacidades, no obstante, la edad alta para la competencia sí es un lunar que, a comparación de otros posibles fichajes para la posición como Santiago Arias, podrían ser objeto de críticas para la gestión del dirigente.

Negocio atado a salidas y más movimientos

Andrés Felipe Román ha sido en los últimos años el dueño de la posición de lateral derecho en Nacional. Su importancia ha sido mucha en la obtención de títulos como los tres del año anterior, o los dos del 2025 que está por terminar.

Si bien el defensor es parte vital, este desde hace un buen tiempo ha buscado su salida del país y para el año que viene, estaría presionando para buscar un club que le permita desarrollarse aún más como jugador a sus 30 años.

Andrés Felipe Román saldría al exterior. Foto: NurPhoto via Getty Images

Uno de los posibles destinos que surgió como opción era Nacional, de Uruguay. Hasta la fecha, esto no parece haber avanzado, pero de llegar Casco al verdolaga, se haría más concreta la opción de salida para Román hacia el exterior.

Que surja el tema del lateral argentino, hace que se merme entonces la opción de Santiago Arias, quien también permanece libre luego de haber culminado el vínculo con un cuadro de Brasil unas cuantas semanas atrás.