Atlético Nacional eligió el reemplazo de Marino Hinestroza: firmaría a préstamo por un año

Hay negociaciones adelantadas para traer al nuevo extremo derecho desde Estados Unidos.

Sebastián Clavijo García

26 de diciembre de 2025, 2:07 p. m.
Marino Hinestroza, extremo vallecaucano de Atlético Nacional.
Marino Hinestroza, extremo vallecaucano de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Atlético Nacional mantiene negociaciones adelantadas por un nuevo extremo derecho, que llegaría como reemplazo de Marino Hinestroza para 2026.

El atacante vallecaucano está a pequeños detalles de ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Boca Juniors y dejará un vacío grande en la nómina titular.

En las últimas horas se conoció que el elegido por la dirigencia de Nacional es Nicolás Rodríguez, jugador de 21 años nacido en San José del Guaviare y que pertenece actualmente a Orlando City.

Rodríguez se hizo conocido en el fútbol profesional colombiano por su desempeño con Fortaleza CEIF, equipo que lo vendió a principios de este año por 1.2 millones de dólares.

En Estados Unidos no ha tenido el brillo deseado por sus jefes y esa sería una de las razones para dejarlo salir en condición de préstamo. Además, el acuerdo tendría incluida una opción de compra a hacerse efectiva en diciembre del próximo año.

¿Hincha de Millonarios?

Nicolás Rodríguez ya estuvo en la órbita de Millonarios, justo antes de irse a la MLS por una jugosa cifra que se hizo imposible de rechazar para Fortaleza.

De hecho, en ese entonces confesó que toda su familia tiene cierta afinidad por el conjunto albiazul. “En mi familia son muy amantes al club. Por cumplirle el sueño al viejo, mi abuelito, me gustaría jugar en Millos“, dijo.

Eso no implica que pueda jugar en Atlético Nacional, pues se trata de una oportunidad inmejorable para catapultar su carrera y ganar reconocimiento en todo el país.

Periodista argentino le cae con todo a Marino Hinestroza y lanzó insultos subidos de tono: “Vende collares”

Lo más importante es que Rodríguez ya dio el visto bueno para seguir adelante con las negociaciones y se vestirá de verdolaga si concretan los últimos detalles del acuerdo con Orlando City.

En caso de darse, cargará con la dura responsabilidad de sustituir a Marino Hinestroza con todo lo que ello significa.

Marino fue una de las grandes figuras de Atlético Nacional desde 2024, cuando deslumbró con su capacidad para generar desequilibrio por la banda, marcar goles y provocar tarjetas en los rivales.

La inminente salida de Marino Hinestroza

La dirigencia del cuadro verdolaga espera que este fichaje salga igual al de Marino Hinestroza, quien llegó con poco ruido y terminó convirtiéndose en una pieza indispensable.

De ahí que su venta haya salido por cinco millones de dólares, cifra que se repartirán entre Atlético Nacional y Columbus Crew.

Bogotá. Marzo 04 de 2025. Fortaleza CEIF enfrenta a Atlético Nacional, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 7, en el estadio Nemesio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca).
Marino Hinestroza, atacante de Atlético Nacional Foto: Lina Gasca

En la prensa argentina dan por hecho que Marino llegará en las próximas horas a Casa Amarilla y que su fichaje será una cuota de picante para Boca Juniors.

Lo cierto es que el vallecaucano ya venía adelantando hace unos días su inminente salida de Nacional. Tras el título de la Copa BetPlay se despidió de la hinchada y el miércoles publicó una historia con dos corazones de color azul y amarillo como la camiseta de Boca.

