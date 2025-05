Las negociaciones no prosperaron debido a diferencias económicas: la cesión propuesta por un año no se concretó, supuestamente, por una diferencia de apenas dos mil dólares, una cifra insignificante en el contexto del mercado futbolístico.

Este tipo de situaciones ha generado críticas hacia el equipo “Embajador”, que ha perdido en el pasado oportunidades similares. Un caso comparable es el de Jerson Candelo , hoy en América de Cali, quien también estuvo cerca de llegar a Millonarios sin éxito. Además, el club bogotano tardó en reforzar su plantilla este año, contratando una vez ya iniciado el campeonato a jugadores como Nicolas Giraldo y Helibelton Palacios , quienes hasta el momento no han mostrado el nivel esperado.

En cuanto al presente de Rodríguez, hay que tener en cuenta que una lesión al inicio de la temporada le hizo perderse seis partidos. No obstante, su situación no ha mejorado significativamente con el paso de las semanas. En los últimos cinco compromisos de Orlando City, no fue convocado en dos, permaneció en el banco en otros dos y solo disputó 15 minutos en uno, durante la victoria frente al Atlanta United.