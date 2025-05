Así como en Colombia existe la Copa BetPlay; en España, la Copa del Rey; y en Inglaterra, la FA Cup —el torneo más antiguo del mundo—, en Estados Unidos se disputa la U.S. Open Cup. A pesar de su nombre, no se trata del abierto de tenis, sino de una competencia futbolística en la que participan equipos de las cuatro divisiones del fútbol estadounidense.

El formato es de eliminación directa, pero no todos los equipos inician desde la primera ronda. En una fase previa (equivalente a los 24 avos de final), participan los equipos amateurs, los 14 de la USL League One, los 8 peores clasificados de la USL Championship y los 2 equipos invitados de la MLS Next Pro.