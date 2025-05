Dura decisión táctica de Javier Mascherano en el Inter de Miami: ¿Messi dejará el mediocampo?

La situación familiar de Luis Suárez ha generado preocupación en el entorno del equipo rosa y negro . El delantero uruguayo, titular habitual en el once de Javier Mascherano, se encuentra desde hace varios días en Uruguay atendiendo temas personales , lo que le impidió entrenar con normalidad y lo dejó fuera del partido ante Minnesota United.

“Es una baja sensible. Luis tiene un recorrido enorme. Siempre he destacado lo que aporta en defensa, cómo organiza la primera presión. Cuando analizamos a un jugador, lo hacemos de forma global, y no podemos descartar esa parte defensiva”, señaló Mascherano.