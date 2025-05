Luis Díaz no jugará contra Perú: ¿su reemplazo saldrá de la MLS?

Otro nombre que gana fuerza es Cristian ‘Chicho’ Arango. El ex Millonarios, hoy delantero del San Jose Earthquakes, ha marcado siete goles en once partidos, ubicándose entre los máximos artilleros de la liga. Si bien, no es habitual verlo por banda, su potencia ofensiva y experiencia lo convierten en una opción viable para el técnico Néstor Lorenzo, considerando la falta de gol en los últimos compromisos del combinado nacional. Además, en su pasado ya ha desempeñado funciones por el costado izquierdo.