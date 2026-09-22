Por primera vez, pizzería de Bogotá entró al top 20 a nivel mundial e hizo brillar a Colombia con su mágica cocina

Pizzardi Artigianale llegó al puesto 17 en el ranking 50 Top Pizza World 2026 y se unió por primera vez a la lista de las 100 mejores pizzerías del mundo, lo que es un gran logro para Colombia en el ámbito internacional de la pizza.

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El reconocimiento fue anunciado el pasado 15 de septiembre en el histórico Teatro Mercadante de Nápoles, Italia, durante la ceremonia de 50 Top Pizza World 2026, que reunió a referentes de la pizza de distintos países.

Con este resultado, Pizzardi se ubica en el puesto 17 del mundo y se convierte en la primera pizzería colombiana en formar parte del Top 100 mundial de 50 Top Pizza.

50 Top Pizza lleva a cabo sus evaluaciones de manera independiente y anónima, teniendo en cuenta diferentes aspectos de la experiencia en cada establecimiento, entre ellos la calidad de la pizza y sus ingredientes, la técnica, el servicio, la hospitalidad, el ambiente y la experiencia general.

De Bogotá al puesto 17 del mundo

El reconocimiento mundial es el resultado de un recorrido internacional que Pizzardi ha construido desde Bogotá.

En abril de 2026, la pizzería alcanzó el puesto 3 en 50 Top Pizza Latin America y se consolidó como la pizzería número uno de Colombia. Durante esa misma ceremonia recibió el reconocimiento Performance of the Year 2026.

Su posición en el ranking latinoamericano le otorgó el Golden Ticket, que confirmó su clasificación a 50 Top Pizza World en Nápoles. Cinco meses después, Pizzardi ingresó por primera vez al ranking mundial directamente en el puesto 17.

Pizzardi, pizzería colombiana. Foto: Cortesía

El resultado llega tres años después de la apertura de la pizzería en Bogotá y ubica a Colombia, por primera vez, dentro del Top 100 mundial de 50 Top Pizza.

Una historia construida desde Bogotá

Fundada en 2023 por Andrea Bornacelli y Alejandro Sardi, Pizzardi Artigianale nació con el propósito de desarrollar en Bogotá una propuesta ligada a la tradición de la auténtica pizza napolitana, con especial atención a sus técnicas, procesos y materias primas.

Su propuesta se ha construido alrededor del cuidado de las masas y sus procesos de maduración, la selección de ingredientes, el uso de materias primas italianas de origen certificado, el respeto por los procesos artesanales y una búsqueda constante de consistencia y calidad.

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Pizzardi cuenta además con certificación de la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), organización internacional con sede en Nápoles dedicada a preservar y promover la tradición de la pizza napolitana.

En tres años, una propuesta nacida en Bogotá pasó de abrir sus puertas en 2023 a ocupar el puesto 17 entre las mejores pizzerías del mundo en 2026.

“Ser hoy la pizzería número 17 del mundo es algo que hace tres años parecía un sueño enorme. Este reconocimiento pertenece a todo nuestro equipo y también a Colombia. Comenzamos Pizzardi con la convicción de que desde Bogotá podíamos construir una pizzería fiel a la tradición napolitana y capaz de medirse con grandes referentes internacionales. Llegar hasta aquí confirma que la disciplina, la consistencia, el respeto por el producto y la pasión por lo que hacemos pueden llevarnos mucho más lejos de lo que imaginamos”, afirma Andrea Bornacelli, cofundadora de Pizzardi Artigianale.

Colombia entra al mapa mundial de la pizza

El puesto 17 de Pizzardi representa también un nuevo capítulo para la pizza colombiana. Por primera vez, una pizzería del país forma parte del Top 100 mundial de 50 Top Pizza, llevando a Colombia a uno de los principales escenarios internacionales de esta categoría gastronómica. De Bogotá a Nápoles. De Colombia al mundo. En 2026, Pizzardi Artigianale ocupa el puesto 17 entre las mejores pizzerías del mundo.