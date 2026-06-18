A pocos días de que los colombianos regresen a las urnas para elegir presidente, el tono de la campaña continúa elevándose. En medio de las advertencias de distintos sectores sobre posibles reacciones a los resultados, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, pidió calma, respeto por las instituciones y aceptación de la voluntad popular expresada en las urnas.

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“En vísperas de la segunda vuelta, hacemos un firme llamado a la serenidad y al respeto por las instituciones”. Con ese mensaje, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, se pronunció este jueves sobre el ambiente político que rodea la elección presidencial del próximo domingo 21 de junio.

A través de su cuenta de X, el dirigente liberal sostuvo que quienes han tenido responsabilidades públicas deben actuar con responsabilidad frente a los resultados electorales y evitar mensajes que puedan generar tensión en el país.

“Quienes han sido voceros públicos con responsabilidades que la democracia les ha confiado deberían actuar con gratitud hacia el sistema que les dio voz, evitando llamados alarmistas o invitaciones a protestas en las calles si los resultados no les favorecen”, afirmó.

García también señaló que “la madurez democrática se demuestra acatando la voluntad popular expresada en las urnas” e insistió en que los resultados de la jornada electoral deben ser respetados, independientemente del candidato que resulte vencedor.

En su mensaje, el presidente del Senado rechazó cualquier intento de desconocer las autoridades electorales o alterar el orden público después de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial.

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“La democracia colombiana se fortalece cuando sus resultados se respetan sin condiciones. Rechazamos cualquier intento de desconocer las instituciones electorales o de alterar el orden público”, expresó.

Finalmente, aseguró que Colombia necesita dar una muestra de civismo durante la jornada electoral. “Colombia merece un ejemplo de civilidad: diálogo, legalidad y paz, sea cual sea el ganador. Las diferencias se resuelven en las urnas, no incitando a la violencia de nuestro pueblo”, concluyó.