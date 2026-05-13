Bill Gates y el “Oráculo de Omaha”, sin consulta previa, eligieron la misma habilidad que los llevó a la cima del éxito

En una reunión privada donde se encontraban dos de las mentes más brillantes de los negocios, surgió una pregunta determinante: ¿cuál es el secreto detrás de sus fortunas? Sin hablarlo entre ellos, Bill Gates y Warren Buffett plasmaron en papel el mismo concepto. Esta capacidad de dirigir toda la energía hacia un solo punto ha sido el motor que impulsó sus carreras desde su juventud.

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El nacimiento de una obsesión productiva

Durante un encuentro privado, se les planteó el reto de definir su triunfo con un solo concepto y, para sorpresa de los presentes, ambos redactaron de forma independiente la habilidad del “focus” (mantener la mirada fija en una sola meta).

Para estos magnates, la especialización no fue algo que llegó en la adultez, sino una curiosidad profunda que cultivaron desde niños. Bill Gates, por ejemplo, descubrió su pasión por la programación (el arte de crear instrucciones para que las computadoras funcionen) entre los 13 y 18 años. Durante ese tiempo, se dedicó de forma casi hipnótica a entender la lógica detrás del código, lo que eventualmente le permitió fundar Microsoft.

Antes de crear Microsoft, Gates pasaba horas entendiendo cómo funcionaban los códigos y las computadoras. Foto: Instagram @thisisbillgates

Por otro lado, Warren Buffett, conocido como el “Oráculo de Omaha”, inició su camino financiero a los 11 años. Con apenas poco más de 100 dólares, compró sus primeras acciones —que son como pequeñas partes de una empresa— marcando el inicio de una trayectoria que lo mantendría décadas analizando el mercado. Ambos coinciden en que encontrar ese campo que te apasiona y dedicarle una atención exclusiva es lo que marca la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario.

Warren Buffett, el “Oráculo de Omaha” descubrió desde niño su pasión por las inversiones y nunca dejó de estudiar el mercado. Foto: Getty Images

Aprender a fallar sin perder el norte

Tener enfoque no significa que nunca se cometan equivocaciones. De hecho, tanto Gates como Buffett han tenido tropiezos significativos. Buffett ha admitido tener “errores de omisión”, que es cuando dejas pasar una oportunidad clara de negocio por indecisión.

La clave, según su filosofía, es utilizar ese mismo enfoque para analizar el error y aprender de él, manteniendo siempre la brújula alineada con los objetivos principales.

Mientras Gates se concentra hoy en retos globales como la inteligencia artificial y el cambio climático, Buffett insiste en que la educación constante es la mejor herramienta para cualquier persona que desee prosperar. Al final, el mensaje es claro: el éxito no es cuestión de suerte, sino de elegir una dirección y no quitar la vista del camino.