Hacer esto con la cesta de la freidora de aire podría estar arruinando sus comidas por completo: el detalle que debería revisar

Hoy en día, los electrodomésticos se han convertido en aliados indispensables para las tareas cotidianas, especialmente en la cocina. En este contexto, la freidora de aire ocupa un lugar destacado. Su popularidad radica en la posibilidad de preparar alimentos con poco o nada de aceite, una ventaja clave para quienes buscan reducir el consumo de grasas sin renunciar al sabor de comidas tradicionales.

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Gracias a su tecnología de circulación de aire caliente, este aparato logra texturas crujientes por fuera y suaves por dentro, similares a las de una fritura convencional, pero con menos calorías. A esto se suma su rapidez: en un mundo donde el tiempo es cada vez más limitado, la air fryer se presenta como una solución práctica que permite cocinar en minutos.

No requiere largos precalentamientos y, en muchos casos, reduce significativamente los tiempos frente a un horno tradicional. Por eso, se ha convertido en una aliada ideal para quienes tienen rutinas ocupadas, pero no quieren depender de comidas procesadas o domicilios.

Sin embargo, a pesar de ser un electrodoméstico práctico e intuitivo, su uso inadecuado puede provocar fallas que, con el tiempo, afectan su funcionamiento o incluso la vuelven inservible. Uno de los errores más comunes es sobrecargar la cesta. Cuando se introduce demasiada comida, el aire caliente no circula correctamente, lo que impide una cocción uniforme.

Cómo usar la freidora de aire para no dañarla. Foto: Getty Images

De acuerdo con expertos de Philips, este detalle —que puede parecer menor— es fundamental, ya que el funcionamiento de la freidora se basa precisamente en la distribución homogénea del calor. Como resultado, los alimentos pueden quedar mal cocidos, blandos en algunas partes o incluso crudos por dentro. Es una situación similar a la de una lavadora sobrecargada: al no haber espacio suficiente, el proceso pierde eficacia.

Para evitar este problema, es clave respetar la capacidad de la cesta y, si es necesario, cocinar en tandas pequeñas. Aunque esto implique un poco más de tiempo, el resultado será mucho mejor: alimentos bien cocidos, crujientes y con mejor sabor.

Las freidoras de aire son muy populares porque permiten preparar alimentos en poco tiempo. Foto: Getty Images

Además, elegir una freidora de aire acorde a las necesidades del hogar también hace la diferencia. Los modelos de mayor capacidad, por ejemplo, son ideales para familias numerosas, mientras que otras opciones más avanzadas incorporan tecnologías que ajustan automáticamente el tiempo y la temperatura, facilitando aún más el proceso y mejorando los resultados.

Así las cosas, usar correctamente la freidora de aire no solo prolonga la vida útil del electrodoméstico, sino que también garantiza preparaciones más uniformes y adaptadas a cada necesidad.