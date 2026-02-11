Si el internet falló y se cayó, con este pequeño truco podrá mantener su televisor conectado al wifi sin necesidad de cables

Una de las necesidades más importantes en la actualidad es la conectividad. Las dinámicas de las personas han cambiado desde que gran parte de sus actividades dependen de internet, ya sea para comunicarse, entretenerse o acceder a información de interés de manera inmediata.

Esta realidad no se limita únicamente a celulares o computadores. Hoy en día, numerosos dispositivos del hogar dependen del wifi para funcionar correctamente. Sus funciones inteligentes se aprovechan mejor cuando existe una red estable y de buena calidad que permita utilizarlos en cualquier momento.

Sin embargo, una situación frecuente es la caída del servicio de internet. De manera repentina la conexión empieza a fallar, los equipos dejan de responder y la experiencia del usuario se ve afectada, generando limitaciones en tareas cotidianas.

La conectividad se ha convertido en una necesidad fundamental. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty

Frente a este escenario, la tecnología ofrece alternativas prácticas para continuar utilizando los dispositivos electrónicos inteligentes del hogar sin necesidad de incurrir en gastos adicionales ni recurrir a cables incómodos que afectan la practicidad.

Una de las soluciones más sencillas es utilizar el celular como punto de acceso, siempre que se cuente con un plan de datos móviles suficiente para compartir la conexión sin inconvenientes.

La mayoría de los teléfonos inteligentes incluyen la función de “zona wifi” o “compartir internet”, que permite convertir el dispositivo en un punto de acceso para conectar el PC, la tablet o el televisor. En ese caso, el celular actúa como un router temporal. No obstante, es fundamental revisar la cantidad de datos disponibles, ya que actividades como videollamadas o descargas de archivos pesados pueden consumir megas con rapidez.

Esta alternativa suele utilizarse como una solución temporal mientras se restablece el servicio principal, y resulta especialmente útil por su facilidad de uso y porque está integrada en prácticamente todos los teléfonos inteligentes.

Para activarla, es necesario ingresar a la opción “Ajustes” o “Configuración” del celular y dirigirse al apartado de conectividad. Luego, se debe acceder a la sección “wifi y redes móviles” o a la opción similar que agrupe las funciones de conexión y datos. Allí se encontrará la alternativa para crear o administrar el “punto de acceso”.

Al activar el punto de acceso es fundamental establecer una contraseña robusta y personalizada. Foto: Getty Images

Al habilitarla, el sistema generará una red inalámbrica que otros dispositivos podrán detectar. Es recomendable personalizar el nombre de la red, si el equipo lo permite, y establecer una contraseña segura para evitar accesos no autorizados que puedan consumir los datos disponibles.

Una vez configurada, solo es necesario seleccionar la red wifi creada desde el otro dispositivo, ingresar la contraseña y comenzar a navegar, sin necesidad de cables ni aplicaciones adicionales.

Cabe señalar que el uso de esta función puede aumentar el consumo de batería y de datos móviles. Por ello, se recomienda emplearla únicamente cuando sea necesario y verificar previamente que se cuenta con un plan de datos suficiente para evitar cargos adicionales.