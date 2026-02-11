Tecnología

Si el internet falló y se cayó, con este pequeño truco podrá mantener su televisor conectado al wifi sin necesidad de cables

Saber aprovechar el celular en estos casos permite resolver problemas de conectividad de forma inmediata, sin necesidad de asistencia técnica ni costos adicionales.

Redacción Tecnología
11 de febrero de 2026, 7:14 a. m.
Compartir datos desde el celular es una alternativa eficaz en situaciones puntuales.
Compartir datos desde el celular es una alternativa eficaz en situaciones puntuales. Foto: Getty Images

Una de las necesidades más importantes en la actualidad es la conectividad. Las dinámicas de las personas han cambiado desde que gran parte de sus actividades dependen de internet, ya sea para comunicarse, entretenerse o acceder a información de interés de manera inmediata.

Esta realidad no se limita únicamente a celulares o computadores. Hoy en día, numerosos dispositivos del hogar dependen del wifi para funcionar correctamente. Sus funciones inteligentes se aprovechan mejor cuando existe una red estable y de buena calidad que permita utilizarlos en cualquier momento.

Sin embargo, una situación frecuente es la caída del servicio de internet. De manera repentina la conexión empieza a fallar, los equipos dejan de responder y la experiencia del usuario se ve afectada, generando limitaciones en tareas cotidianas.

Ante la caída del internet en casa, el teléfono móvil permite crear una red propia para seguir conectado.
La conectividad se ha convertido en una necesidad fundamental. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty

Frente a este escenario, la tecnología ofrece alternativas prácticas para continuar utilizando los dispositivos electrónicos inteligentes del hogar sin necesidad de incurrir en gastos adicionales ni recurrir a cables incómodos que afectan la practicidad.

Una de las soluciones más sencillas es utilizar el celular como punto de acceso, siempre que se cuente con un plan de datos móviles suficiente para compartir la conexión sin inconvenientes.

Ni borrar aplicaciones ni eliminar archivos: esto es lo que debe hacer en su celular para liberar hasta 75 GB de almacenamiento

La mayoría de los teléfonos inteligentes incluyen la función de “zona wifi” o “compartir internet”, que permite convertir el dispositivo en un punto de acceso para conectar el PC, la tablet o el televisor. En ese caso, el celular actúa como un router temporal. No obstante, es fundamental revisar la cantidad de datos disponibles, ya que actividades como videollamadas o descargas de archivos pesados pueden consumir megas con rapidez.

Esta alternativa suele utilizarse como una solución temporal mientras se restablece el servicio principal, y resulta especialmente útil por su facilidad de uso y porque está integrada en prácticamente todos los teléfonos inteligentes.

Para activarla, es necesario ingresar a la opción “Ajustes” o “Configuración” del celular y dirigirse al apartado de conectividad. Luego, se debe acceder a la sección “wifi y redes móviles” o a la opción similar que agrupe las funciones de conexión y datos. Allí se encontrará la alternativa para crear o administrar el “punto de acceso”.

Una de las principales razones por las que se recurre a este método es la comodidad.
Al activar el punto de acceso es fundamental establecer una contraseña robusta y personalizada. Foto: Getty Images

Al habilitarla, el sistema generará una red inalámbrica que otros dispositivos podrán detectar. Es recomendable personalizar el nombre de la red, si el equipo lo permite, y establecer una contraseña segura para evitar accesos no autorizados que puedan consumir los datos disponibles.

Una vez configurada, solo es necesario seleccionar la red wifi creada desde el otro dispositivo, ingresar la contraseña y comenzar a navegar, sin necesidad de cables ni aplicaciones adicionales.

Apagar sus electrodomésticos es un error potencial: esto es lo que debe hacer para que no disparen el consumo de energía del hogar

Cabe señalar que el uso de esta función puede aumentar el consumo de batería y de datos móviles. Por ello, se recomienda emplearla únicamente cuando sea necesario y verificar previamente que se cuenta con un plan de datos suficiente para evitar cargos adicionales.

