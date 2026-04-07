Pronto se podría acabar la conectividad WiFi: presentan una tecnología que nunca se cae y es 100 veces más rápido

Investigadores han presentado una novedosa tecnología que funciona a través de láser, el cual podría revolucionar la conectividad a internet, el cual podría de lado al WiFi.

El WiFi es una de las redes más estables que puede haber en hogares como también en trabajos u otros sitios, sin contar los datos móviles, sin embargo, una nueva investigación realizada en Reino Unido enseñó que existe una opción que podría ser la más difícil de superar y lo cambiaría todo en cuestión de conectividad.

Una nueva forma de navegar a alta velocidad

El desarrollo, divulgado en la revista científica Advanced Photonics Nexus, enseñó resultados, en donde con pruebas reales el sistema logró combinar múltiples haces de luz para alcanzar velocidades que superan ampliamente las redes actuales.

El estudio en Advanced Photonics Nexus mostró que la combinación de haces de luz dispara la velocidad de conexión. Foto: Getty Images

Para entender la magnitud del avance, basta con comparar que mientras las redes domésticas más modernas apenas alcanzan hasta 4 gigabits por segundo en condiciones ideales, esta tecnología logra alcanzar hasta 100, cifras que parecen de otro nivel.

El secreto está en el uso de pequeños emisores de luz láser, similares a los que ya operan en centros de datos de grandes compañías. Estos dispositivos envían información a través de haces dirigidos con gran precisión, lo que permite que varios funcionen al mismo tiempo sin interferirse entre sí.

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¿El fin del WiFi o su mejor aliado?

A pesar de lo revolucionario del sistema, los propios investigadores aclaran que no busca reemplazar por completo al WiFi, la idea es que ambas tecnologías convivan y se complementen.

Los investigadores señalan que esta tecnología no pretende sustituir el WiFi, sino trabajar junto a él. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Mientras el WiFi seguiría siendo útil para moverse libremente dentro de un espacio, esta nueva alternativa entraría en acción en zonas donde se requiere mayor capacidad, como oficinas, eventos masivos o entornos con alta demanda de datos.