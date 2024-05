Gorka Urbizu: “Me parece un pequeño milagro compartir mis canciones por el mundo y ver que la gente se emociona”

No importó tampoco que se subiera al escenario después de la descarga salsera y energética de La Pambelé , el miércoles 8 de mayo, en el bar La Patrona, donde la orquesta bogotana abrió la noche por lo alto. Y no importó porque, con su música y junto con sus músicos, Urbizu hechizó el recinto en minutos. Su voz y su guitarra ocuparon el espacio con el manto introspectivo y la entrega “minimalista” (de grandes efectos emocionales) que caracterizan la etapa musical que atraviesa.

Sobre su disco más reciente, ¿cómo conecta con el (los) anterior(es) y cómo se desmarca de lo que ha hecho antes?

Hasiera Bat es mi debut en solitario , por lo que más que comprararlo con mis proyectos anteriores, lo veo como un paso más en la evolución de mi carrera. Vengo de una banda de rock que giró por medio mundo durante 25 años. Aquí me he despojado de la distorsión e intento transmitir desde otro lugar, a través de un disco que rezuma belleza y crudeza. Busco provocar una sensación de bienestar en el oyente.

Vivir de la música en el siglo XXI, en la era del spotify y el tiktok, pero también de despertares metafísicos, es…

La magia de un concierto pequeño e individual como un showcase Vs. la magia de un concierto masivo con la banda detrás…

El sueño profesional que cumplió, el sueño que le hace falta por cumplir // La decepción profesional que vivió y la que espera jamás vivir…

Poder compartir mis canciones por todo el mundo y ver que hay gente que se emociona con eso, me sigue pareciendo un pequeño milagro y un misterio enorme. Me siento muy privilegiado y no he tenido demasiadas decepciones fuertes a nivel profesional. Sin audiencia, sin nadie que la escuche, la música muere, y ese es el mayor miedo de un creador, que no haya nadie al otro lado.