Haaland la estalla en Champions y desde Europa prevén que acabará con este récord de Cristiano Ronaldo

Con solo 25 años, a Haaland lo perfilan como gran candidato para acabar con una marca de Cristiano Ronaldo.

Redacción Deportes
19 de septiembre de 2025, 2:41 a. m.
Erling Haaland y Cristiano Ronaldo, estrellas del fútbol mundial.
Erling Haaland y Cristiano Ronaldo, estrellas del fútbol mundial. | Foto: Getty Images

Manchester City empezó su andadura en la Champions League con un cómodo triunfo (2-0) sobre un Nápoles, en inferioridad durante 70 minutos, mientras que Eintracht, Sporting portugués y Brujas golearon a Galatasaray (5-1), Kairat Almaty (4-1) y AS Mónaco (4-1).

El equipo de Pep Guardiola, en busca de volver a intimidar tras el discreto pasado curso, asedió al vigente campeón de la Serie A en especial desde la expulsión de Giovanni Di Lorenzo a los 20 minutos. El capitán del Nápoles falló ante un Erling Haaland que abrió la lata pero ya en el segundo tiempo. El sacrificado de los visitantes encima fue el ex del City Kevin de Bruyne.

La defensa italiana se multiplicó y Milinkovic-Savic salvó varios goles cantados, pero el tiralíneas y los pases de primeras de los ingleses encontraron la combinación perfecta. Haaland cabeceó el 1-0 y su gol 50 en 49 partidos de Liga de Campeones, un ritmo de récord. Jeremy Doku firmó el segundo tras una gran jugada individual.

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en la historia de la Champions League. El astro portugués anotó 140 tantos mientras jugó en la élite del fútbol europeo. Por tanto, Haaland, que apenas tiene 25 años, pinta para arrebatarle el récord en un par de años.

Zinedine Zidane habló sobre los rumores que vinculan a Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. Foto: AP / Pavel Golovkin
Haaland amenaza el récord de goles de Cristiano Ronaldo, 'Míster Champions'. | Foto: AP / Pavel Golovkin
Contexto: Tabla de posiciones en Champions League tras la fecha 1: sorpresas en la parte alta

Más de la Champions

Además, el cierre de la primera jornada de la fase liga de la Champions dejó este jueves las goleadas de dos aspirantes a dar guerra. Eintracht Fráncfort dio la vuelta al buen gol a los ocho minutos de Yunus Akgun para el Galatasaray con tres goles en los últimos instantes del primer tiempo, con fortuna el de propia puerta de Davinson Sánchez pero de calidad los siguientes.

Jonathan Burkardt rubricó un doblete tras el descanso y Ansgar Knauff hizo el definitivo 5-1. Una goleada parecida a la que endosó el Sporting de Portugal al debutante Almaty, a pesar de que su joven portero detuvo un penalti a Morten Hjulmand. El equipo kazajo, tras un viaje de 7.000 kilómetros, plantó cara, pero se desinfló con dos golazos de Trincao, ex del FC Barcelona.

Alisson Santos y Geovany Quenda castigaron también con buenos tantos a un Almaty que se fue al menos con un gol histórico y de la honra, el logrado por Edmilson Santos ya en el 86′.

Esta fotografía muestra el trofeo de la UEFA Champions League, antes del sorteo de la fase de grupos del torneo de fútbol de la UEFA Champions League 2025-2026, en el Foro Grimaldi de Mónaco el 28 de agosto de 2025. (Foto de Frederic DIDES / AFP)
Avanza la Champions League 2025-2026. | Foto: AFP

Por otro lado, Brujas firmó una sorpresiva victoria (4-1) sobre un desastroso Mónaco, que marcó su tanto en el último instante por medio del español Ansu Fati. Mientras, el Bayer Leverkusen salvó un empate (2-2) en el descuento en Copenhague, con un gol en propia puerta del defensa Pantelis Hatzidiakos.

*Con información de Europa Press

