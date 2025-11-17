Haaland ocupa las portadas de los diarios deportivos más importantes del mundo. En la noche italiana del pasado 16 de noviembre, guio a su selección de Noruega en la paliza que le propinaron a Italia por 4-1, y clasificaron directo al Mundial 2026.

Sí, Haaland fue la gran figura con dos tantos, pero después del partido confesó un tormento y hasta dio nombres propios. El señalado fue Gianluca Mancini, y lo culpó de tocarle el trasero a lo largo de todo el partido.

“Mancini siempre estaba encima de mí, a menudo me tocaba el culo... En un momento dado, me cansé y le grité: ¿Qué estás haciendo?“, dijo Haaland al canal noruego TV2, en declaraciones recogidas por As.

Finalmente, el noruego de 25 años sentenció: “Pero luego le di las gracias porque me motivó permitiéndome marcar dos goles”.

Uno de los reclamos de Haaland a Mancini en el partido. | Foto: Getty Images

Radiografía de la caída Azzurra: a repechaje y Noruega directo

No hubo milagro: Italia, que necesitaba una goleada para arrebatar a Noruega su boleto al Mundial, perdió 4-1 contra los nórdicos y deberá pasar por el repechaje para tratar de clasificar al Norteamérica 2026, para el que también selló su boleto Portugal con goleada 9-1 a Armenia.

Así, la Azzurra, traumatizada por haberse perdido los Mundiales 2018 y 2022 al caer en el repechaje, tendrá que exorcizar sus fantasmas pasados si quiere estar en Norteamérica el próximo verano boreal.

Italia deberá pelear su cupo al Mundial 2026 en repechaje. | Foto: Getty Images

Sí estará Noruega, que liderada por Erling Haaland acaba como líder de la llave I, con ocho victorias en otros tantos partidos y unas impresionantes cifras de 36 goles anotados y solo cinco encajados.

Uno de ellos llegó este domingo a los 11 minutos de juego por medio del italiano Francesco Pio Esposito, una diana que hizo soñar al público de San Siro con una goleada improbable. Los locales llegaron por delante en el marcador al descanso, pero pasada la hora de partido, Antonio Nusa (63′) empató, antes de que Haaland mostrase su versión más letal.

En apenas dos minutos, el ariete del Manchester City asestó dos golpes de realidad a Italia (78′, 80′) para certificar el regreso de Noruega a un Mundial por primera vez desde Francia 1998.

“Es indescriptible. Una locura absoluta. La manera en la que lo hicimos es increíble. Es algo enorme”, declaró Martin Odegaard.

Haaland terminó la fase de grupos con 16 goles, una muestra más del impresionante estado de forma en el que se encuentra también con su club, con el que lleva anotados 22 goles en los 19 partidos que ha disputado esta temporada.