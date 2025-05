Daniel Muñoz no calla más y cuenta la verdad del cruce con Haaland en la FA Cup: se supo todo

¿Por qué no cobró Erling Haaland el penal? Según Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, porque lo decidieron en el terreno de juego. Sin embargo, Daniel Muñoz amplió más detalles al respecto.

“No cobró él (Haaland) sino cobró otro. Yo le dije que por qué no cobraba él si él era el goleador. Entonces me decía que no, que el compañero también era buen pateador”, arrancó afirmando Muñoz en un live de su cuenta de Instagram.