Nuevo clasificado en Europa al Mundial 2026: Portugal sorprende e Irlanda hizo agónico gol que movió todo

El elenco portugués, sin Cristiano Ronaldo en cancha, aplastó por 9-1 a Armenia en casa.

Redacción Deportes
16 de noviembre de 2025, 4:22 p. m.
Portugal va al Mundial e Irlanda logra un repechaje agónico.
Portugal va al Mundial e Irlanda logra un repechaje agónico. | Foto: Getty Images.

Este domingo, 16 de noviembre de 2025, la Selección de Portugal confirmó su clasificación al Mundial 2026. De hecho, acabó sorprendiendo porque aplastó por 9-1 a Armenia, en Oporto, sin Cristiano Ronaldo.

Cabe recordar que Ronaldo se fue expulsado en el partido ante Irlanda, antes de Armenia, y por eso se perdió la última jornada del grupo F de la competencia eliminatoria de Europa.

Bruno Fernandes, capitán y figura de Portugal ante Armenia.
Bruno Fernandes, capitán y figura de Portugal ante Armenia. | Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo jugará el Mundial 2026 con Portugal

Veiga (7′), Ramos (28′), Conceição (90+2′) Neves (30′, 41′, 80′), Bruno Fernandes (45+3′, 51′ y 72′) sellaron el 9-1 definitivo para que su Selección de Portugal venciera a Armenia. En este último, a los 18′, descontó Spertsyan.

Con tabla de posiciones en la mira, Portugal acabó liderando el grupo F de la competencia sumando 13 puntos. Segundo aparece Irlanda, con 10, y eso hace que los irlandeses clasifiquen a plyaoffs en busca de un tiquete al Mundial 2026.

Sonríen los aficionados, pues la cita orbital orbital de 2026 tendrá a Cristiano Ronaldo como jugador activo. Si todo sale como se espera, el bicho disputará el Mundial con 41 años, siendo esa su última oportunidad para ganarlo.

Se espera que las lesiones y la continuidad le permitan a Ronaldo llegar en buena forma. El astro portugués tiene contrato con Al-Nassr hasta junio de 2027, asegurando así, de su parte, la presencia en el próximo torneo internacional.

Oficial: Cristiano Ronaldo jugará el Mundial 2026 con Portugal.
Oficial: Cristiano Ronaldo jugará el Mundial 2026 con Portugal. | Foto: Getty Images
Contexto: Cristiano Ronaldo pone en riesgo su participación en el Mundial 2026: Estas son las cuentas de Portugal para clasificar

Gol agónico de Irlanda ante Hungría

Otra vez el fútbol y esas tardes memorables. A la par del juego entre Portugal y Armenia, hasta el minuto 90+6′, Hungría e Irlanda empataban 2-2. Con ese resultado, los húngaros iban al Mundial 2026.

Pero apareció Troy Parrot, quien de hecho anotó tres goles, y metió el 3-2 definitivo para que Irlanda eliminara a Hungría, de visitante, y se quedara con el tiquete a playoffs.

Más de las eliminatorias europeas

España y Suiza rozan el Mundial

Impecables, España y Suiza tienen prácticamente asegurado su billete para el Mundial 2026 tras golear a Georgia (4-0) y Suecia (4-1) en la penúltima jornada de las eliminatorias europeas, en la que Bélgica empató 1-1 ante Kazajistán y tendrá que esperar a la última fecha para clasificarse.

Solo recibir dos goleadas improbables en la última jornada ante Turquía y Kosovo, respectivamente, evitarían que España y Suiza saquen su billete para el sorteo del próximo 5 de diciembre en Washington.

De nuevo prolífica en ataque e invulnerable en defensa, España -19 goles a favor y ninguno en contra en el clasificatorio, en el que acumula cinco victorias- resolvió sin pestañear ante Georgia.

Líder del grupo E, la Roja suma 15 puntos, tres más que Turquía, con una diferencia de goles de +19, mientras que su rival tiene +5, por lo que el combinado otomano, además de ganar el martes en su enfrentamiento directo, debe hacerlo por siete goles de diferencia para arrebatarle la primera plaza, única que ofrece un billete directo al Mundial.

*Con información de AFP

