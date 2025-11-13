Suscribirse

Cristiano Ronaldo pegó un codazo y se fue expulsado: Portugal pone en riesgo su presencia en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo vive una crisis con la Selección Portugal. Se fue expulsado, le pegó a un rival y ahora vive un drama pensando en el Mundial 2026.

William Horacio Perilla Gamboa

13 de noviembre de 2025, 10:38 p. m.
Cristiano Ronaldo se retira de la cancha con fuerte disgusto por la tarjeta roja ante Irlanda.
Cristiano Ronaldo se retira de la cancha con fuerte disgusto por la tarjeta roja ante Irlanda. | Foto: Getty Images

La Selección Portugal se desinfló en las Eliminatorias UEFA en el momento que no debía suceder y, para rematar, Cristiano Ronaldo enloqueció, es viral en las redes sociales y no precisamente por su magia, sino por el golpe que le pegó a un rival que lo sacó del partido y deja mucha preocupación en su país.

Por la novena fecha del grupo F de las Eliminatorias de Europa, la Selección Portugal enfrentó a Irlanda en el estadio Aviva de Dublín. Pese a que era visitante, el favoritismo recaía en los portugueses, con Cristiano Ronaldo a la cabeza. Lastimosamente, todo salió mal y hubo una serie de malas noticias que complican a los lusos en el primer lugar.

Lo primero es el marcador. La Selección Irlanda dio la sorpresa y se quedó con la victoria tras un contundente 2-0 con doblete del atacante Troy Parrott del AZ Alkmaar de Países Bajos. Esas dos anotaciones amargaron a los portugueses, que nunca tuvieron reacción ante la buena administración del resultado por parte del local.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo entrega el brazalete de capitán al centrocampista portugués Bernardo Silva (izq.) al abandonar el terreno de juego tras recibir una segunda tarjeta amarilla durante el partido de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol Masculino de 2026, Grupo F, entre Irlanda y Portugal en el Estadio Aviva de Dublín el 13 de noviembre de 2025. (Foto de Paul Faith / AFP)
El delantero portugués Cristiano Ronaldo entrega el brazalete de capitán al centrocampista portugués Bernardo Silva (izq.) al abandonar el terreno de juego tras recibir una segunda tarjeta amarilla. | Foto: AFP

Por si fuera poco, en el momento clave del partido, cuando ya Irlanda ganaba 2-0, Cristiano Ronaldo se fue expulsado de la cancha. Sobre el minuto 61, CR7 vio la roja y dejó con 10 a la Selección Portugal, que veía cómo se alejaban sus opciones de dar un gran salto en el grupo F.

Cristiano Ronaldo se fue y Portugal pone en riesgo su presencia al Mundial 2026

Por primera vez en su larga carrera con la Selección Portugal y luego de 226 partidos, Cristiano Ronaldo se fue expulsado. El árbitro Glenn Nyberg fue advertido por el VAR, fue a las pantallas y, tras la revisión, mostró la roja directa a CR7 por el codazo que le pegó a un defensa central de Irlanda.

YouTube video player

Momento nunca antes visto en su carrera y que deja a Portugal muy preocupada en las Eliminatorias, pues es confirmado que Cristiano no jugará el próximo partido ante Armenia en Oporto (16 de noviembre - 9:00 am de Colombia). La torpeza por golpear a Dara O’Shea puede costarle caro a su equipo.

En estos momentos, Portugal es líder con 8 puntos y pudo terminar el día con la clasificación confirmada, pero ahora tendrá que esperar hasta la última fecha el próximo fin de semana. Un triunfo ante Armenia le daría el pase directo, pero un empate o derrota, lo dejaría contra las cuerdas, teniendo en cuenta el otro juego de esta zona, Hungría vs. Irlanda en Budapest.

