Cristiano Ronaldo pone en riesgo su participación en el Mundial 2026: Estas son las cuentas de Portugal para clasificar

Cristiano Ronaldo vive una pesadilla con la Selección Portugal, pinchó ante Irlanda en Dublín, pegó un codazo y no tiene margen de error para no falla en el Mundial 2026.

William Horacio Perilla Gamboa

14 de noviembre de 2025, 12:45 a. m.
Cristiano Ronaldo hace un gesto durante el partido ante Irlanda.
Cristiano Ronaldo hace un gesto durante el partido ante Irlanda. | Foto: Getty Images

Un mal momento para la Selección Portugal en las Eliminatorias de Europa rumbo al Mundial 2026. Cuando se creía que los portugueses estaban prácticamente clasificados a la cita de Estados Unidos, México y Portugal, les cayó la noche, Cristiano Ronaldo no podrá jugar el partido decisivo y no hay margen de error.

La Selección Portugal jugó un partido ante Irlanda por la novena fecha de las Eliminatorias. Una victoria en Dublín era suficiente para clasificar anticipadamente al Mundial 2026, pero pasó todo lo contrario y la derrota fue la protagonista.

Un doblete de Troy Parrott del AZ Alkmaar fue suficiente para sacar de circulación a una Portugal impedida y no tuvo los recursos para al menos empatar. Por si fuera poco, su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, perdió los papeles y vio una insólita tarjeta roja directa que lo saca del último juego en Oporto el próximo fin de semana.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante el partido de clasificación del Grupo F para la Copa Mundial de Fútbol Masculino de 2026 entre Irlanda y Portugal en el Estadio Aviva de Dublín el 13 de noviembre de 2025. (Foto de Paul Faith / AFP)
El delantero portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante el partido de clasificación del Grupo F para la Copa Mundial de Fútbol Masculino de 2026 entre Irlanda y Portugal en el Estadio Aviva de Dublín el 13 de noviembre de 2025. (Foto de Paul Faith / AFP) | Foto: AFP

Sobre el minuto 61, Cristiano Ronaldo se olvidó de la competencia y fue directo por un defensa central de Irlanda, al quien le pegó un codazo sin disputar la pelota. Eso significó una revisión del VAR, que descifró la primera expulsión en la carrera de Cristiano Ronaldo en la Selección Portugal. Mal momento que aviva la expectativa en el pueblo portugués.

¿Clasificará Portugal al Mundial 2026?+

Sin CR7, Portugal enfrentará la última fecha del Grupo F en Oporto el próximo 16 de noviembre (9:00 am de Colombia), misma hora de Hungría vs Irlanda, los otros dos que mantienen posibilidades de clasificación o ir al repechaje.

Si Hungría gana en el Puskás Arena en Budapest y Portugal pincha ante Armenia, quedará en la segunda posición del grupo e irá a repechaje. El empate le mantendría en la primera posición por diferencia de gol y si Irlanda suma otros tres, solamente le alcanzaría para ser segundo e ir a la repesca.

Es decir, que Portugal con el triunfo ante Armenia clasificará siendo primero y la condición en el bombo 1 por el Ranking FIFA no se vería afectado. Ardua tarea en Oporto tras el papelón en Dublín que le complicó las cosas a Cristiano Ronaldo.

