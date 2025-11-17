Galatasaray va por un titular de Selección Colombia: Davinson Sánchez sería clave para que se dé

A horas de que la Selección Colombia dispute un amistoso ante Australia, el martes 18 de noviembre, la prensa europea reveló el interés de Galatasaray en un titular de la Tricolor. De hecho, es uno de los pilares de Néstor Lorenzo en el ataque cafetero.

Se trata de Jhon Arias, y concretamente fue desde Turquía donde entregaron la información: Galatasaray vuelve a la pelea por Jhon Arias, pues en 2024 también lo querían pero el colombiano se quedó en Fluminense.

¿Jhon Arias se aleja de Wolverhampton y migra a Galatasaray? Dan detalles desde Europa. | Foto: Offside via Getty Images

Galatasaray va tras Jhon Arias y Davinson Sánchez sería clave

“Ha surgido una nueva posibilidad para Jhon Arias, a quien el seleccionador Okan Buruk (técnico de Galatasaray) había estado observando especialmente en Brasil en los últimos años”, revela el medio turco a spor.

“Davinson Sánchez, amigo de John Arias en la selección colombiana, también lleva años luciendo la camiseta con el parche. Davinson, quien ya había presentado a Arias al Galatasaray durante los rumores de traspaso, es un factor clave para acelerar la llegada del jugador a Turquía”, añaden en el medio referenciado.

Davinson Sanchez, titular y figura en el Galatasaray turco. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Y es que el presente de Jhon Arias no es el esperado en Wolverhampton, por lo que desde hace semanas se habla de una posible salida del cuadro inglés. Los rumores apuntaban a una vuelta a Fluminense, pero parece que en Europa también hay chances para el cafetero.

Arias llegó a Wolverhampton en el verano de este 2025 como el fichaje estrella. Lo hizo tras brillar durante años en Fluminense y destacar en el Mundial de Clubes con el mismo Flu. Sin embargo, no se termina de adaptar a los Wolves y, para acabar de completar, son coleros en Premier League.

La puerta de salida estaría abierta para Jhon Arias en el venidero mercado de invierno europeo. Sin embargo, no sería una operación sencilla tomando en cuenta el vínculo que adquirió el colombiano con Wolves.

El contrato de Jhon Arias con Wolverhampton va hasta junio de 2029, por lo que aún le quedan cerca de cuatro años y medio en Inglaterra.

Eso quiere decir que si algún equipo está interesado en hacerse con los servicios de Jhon Arias, deberá desembolsar una buena cantidad de dinero a Wolverhampton. Eso o una cesión, aunque se desconoce si el cuadro inglés está dispuesto a ello.

El valor de Jhon Arias en el mercado es de cerca de 17 millones de euros.

Sin embargo, hay un dato clave en todo esto: la llegada de Rob Edwards a Wolverhampton. Su oficialización fue hace poco y aún se desconoce cómo será con Jhon Arias. Además, puede que los Wolves remonten el mal arranque, aunque la tarea parezca complicada.