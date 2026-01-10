Múltiples maneras hay de anunciar un fichaje en el Fútbol Profesional Colombia y Junior de Barranquilla ha decidido hacerlo a través de un acróstico durante las últimas horas de este sábado, 10 de enero.

Por medio de una composición poética, el cuadro tiburón publicó varios trinos que terminaban formando con las iniciales el nombre de “Luis Muriel”.

Luis Fernando Muriel llega al Junior de Barranquilla y jugará Copa Libertadores Foto: Getty Images

Fueron un total de diez frases, debidamente organizadas, que terminaron con un “lo soñamos juntos” y un corazón, el cual completó la secuencia y hace palpitar con mayor fuerza a los hinchas de Curramba sobre el anunció final del goleador e hincha del equipo.

Así es el acróstico de Junior por Muriel:

Lo soñamos juntos.

Un amor vuelve.

Incondicional siempre.

Somos familia.

Mi casa llama.

Un sentimiento eterno.

Rojiblanco hasta siempre.

Infinita emoción.

El abrazo espera.

La hinchada cree.

Muriel lanza pistas

A sus 34 años, el delantero con pasado en España e Italia puso el amor por encima del dinero, para darse el gusto de jugar con la camiseta del club del cual es hincha y al que le profesa cariño público desde hace algunos años.

Si bien no se ha hecho oficial el anuncio, el atacante ya no resistió más para contar la noticia y, por medio de sus redes sociales, puso un trino el pasado viernes que alborotó a la afición de Barranquilla.

Trino de Luis Fernando Muriel con el confirmó su llegada al Junior de Barranquilla Foto: Captura a X (@Luisfmuriel09)

Un tiburón, dos corazones de color rojo y blanco, además de unos ojos, fueron suficientes para adelantarle al balompié nacional que será jugador del actual campeón de Colombia.

Después de haber puesto dicho trino en X, los comentarios de la afición no se hicieron esperar, a la par de las reacciones que llegaron rápidamente a mil, con corazones puestos por los cibernautas.

Los Char dan el golpe del mercado

Si había una institución que pudiese convencer a Muriel era Junior de Barranquilla. A nivel económico el esfuerzo se podría dar, pero también el vínculo de amor entre las partes lo haría posible.

Según se ha sabido por versiones de prensa, al delantero con historia en la Tricolor también lo llamó Atlético Nacional. Dicho conjunto en busca de un delantero para hacerle competencia a Alfredo Morelos, le habría hecho un ofrecimiento a Muriel.

Fuad Char celebró la llegada de Luis Muriel al Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa (API).

Aunque pudo haber sido tentador para el futbolista ir a otro grande del país, al parecer los Char con los números sobre la mesa, Lucho pidió a su círculo acelerar para quedar libre de Orlando City, en donde aún tenía un tiempo de contrato.

Fuad Char, voz de peso en la dirigencia de los junioristas, le contó a la Emisora Atlántico que: “Lo de Luis Fernando Muriel es, sin duda, una de las VINCULACIONES MÁS IMPORTANTES que hemos hecho en toda nuestra vida”.

En años pasados Junior ya había dado golpes de opinión fuertes al fichar hombres como Juan Fernando Quintero, Carlos Bacca, entres otros. No obstante, lo de Muriel tiene un tinte algo más de especial porque es a larga duración (2 años de contrato) y está vigente para luchar por el sueño de ser campeones de Copa Libertadores.