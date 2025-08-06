La Major League Soccer (MLS) continúa consolidándose como una de las ligas más atractivas del continente americano. Su crecimiento sostenido no solo se refleja en la infraestructura y el interés de los aficionados, sino también en el calibre de jugadores que deciden sumarse al campeonato estadounidense.

Durante años, la MLS ha sido vista como una plataforma intermedia para jóvenes promesas sudamericanas que buscan foguearse antes de llegar a Europa. Tal es el caso de futbolistas provenientes de ligas como la colombiana, paraguaya o venezolana.

Sin embargo, la tendencia reciente ha dado un giro, teniendo en cuenta que ahora, son también los veteranos de élite del fútbol mundial quienes se sienten atraídos por este mercado en expansión. Estos son algunos de los casos:

Son Heung-Min

La estrella surcoreana llegó a Los Angeles FC como el reemplazo natural de Carlos Vela. Su carrera en el Tottenham Hotspur, donde estuvo cerca de una década, lo consolidó como uno de los mejores extremos del mundo. Aunque no acumuló muchos títulos, ganó la Europa League y fue galardonado con el premio Puskás.

Además, participó en varios mundiales y fue finalista de la UEFA Champions League en la temporada 2019 frente al Liverpool. Su arribo representa una apuesta ambiciosa por parte de la franquicia californiana.

Thomas Müller

Un ídolo eterno del Bayern Múnich. Con más de 20 años ligado al club bávaro, ganó dos Champions League, 13 Bundesligas y se coronó campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014.

A sus 35 años, se unió a los Vancouver Whitecaps con la intención de aportar su vasta experiencia en la élite europea. Su llegada es un golpe de autoridad para la liga canadiense-estadounidense.

Además, es uno de los pocos jugadores que tiene más victorias que derrotas frente a los equipos de Lionel Messi. Ambos cracs se han enfrentado con el Bayern Múnich y el Barcelona o con sus respectivas selecciones. Dejando un saldo de 7 victorias para Mulles y 3 para Messi en 10 encuentros.

Marco Reus

El ex Borussia Dortmund, fichó por Los Angeles Galaxy a sus 35 años tras una destacada trayectoria de 12 temporadas con el club alemán. Aunque le ha costado adaptarse, ha disputado 18 partidos esta campaña, anotando cinco goles y brindando siete asistencias. Reus aporta veteranía, talento y es una de las caras más visibles del equipo angelino.

Rodrigo De Paul ya debutó con Inter Miami. | Foto: Getty Images

Rodrigo de Paul

El argentino de 31 años vivió una carrera irregular en Europa con pasos por Valencia y Atlético de Madrid. Sin embargo, su mejor versión se vio con la selección argentina, con la que ganó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de la FIFA.

En la actualidad, juega cedido en el Inter de Miami, donde comparte vestuario con Lionel Messi, su gran amigo, y otras figuras como Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez.