Fenómeno lunar impresionó la noche en Grecia al iluminar las ruinas del Templo de Poseidón: ¿por qué sucedió?

La noche en las costas de Grecia se transformó en un escenario singular cuando las antiguas columnas del Templo de Poseidón, en el cabo Sunión, quedaron bañadas por una intensa y cálida luz lunar. Este evento, que dejó imágenes grabadas en la memoria de los observadores, fue provocado por la llegada de la Luna de Fresa de junio de 2026, la cual alcanzó su esplendor máximo el día 29 de ese mes.

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El portal astronómico Star Walk había explicado sobre la salida de la Luna de Fresa: “También es un gran momento para hacer fotos, porque la Luna está baja sobre el horizonte, donde puede verse dorada, naranja o incluso rojiza y crear composiciones más dramáticas con objetos en primer plano”.

El origen de un nombre que invita a la cosecha

Aunque el nombre “Luna de Fresa” pueda sugerir un cambio de color hacia tonos rosados, su significado real es más terrenal y cultural. Este término proviene de las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica, que bautizaron así la Luna llena de junio porque marcaba el momento en que las fresas silvestres estaban listas para ser recolectadas.

En otras regiones del mundo, como Europa, también se le conoce como “Luna de Miel” o “Luna de Rosa”, nombres vinculados a la recolección de miel y al florecimiento de los jardines durante esta época del año.

Un espectáculo visual sobre las ruinas griegas

El motivo por el cual las ruinas del Templo de Poseidón se iluminaron de una forma tan particular tiene una explicación astronómica. Star Walk señala que: “La Luna Llena de junio es especialmente conocida por este aspecto bajo en el cielo en el hemisferio norte”.

En el hemisferio norte, donde se encuentra Grecia, la Luna llena de junio se mantiene inusualmente baja en el cielo. Esto sucede porque ocurre poco después del solsticio de verano, cuando la trayectoria aparente de la Luna es más corta y cercana al horizonte.

El recorrido de la Luna durante junio permitió una vista poco habitual sobre el histórico templo. Foto: Anadolu via AFP

Al estar tan baja sobre el horizonte, la luz de la Luna debe atravesar una capa mucho más gruesa de la atmósfera terrestre. Este fenómeno actúa como un filtro que dispersa los colores fríos y permite el paso, principalmente, de los tonos dorados, naranjas y rojizos, creando imágenes en las que el satélite parece una gran esfera luminosa sobre los monumentos antiguos.

Una cita anual con el cielo

La Luna de Fresa es un fenómeno que ocurre únicamente una vez al año, durante la Luna llena de junio. Para quienes se perdieron este evento, los expertos señalan que la próxima oportunidad de observar una luna con este nombre será el 19 de junio de 2027.

Las ruinas del Templo de Poseidón brillaron con tonos dorados por un efecto de la atmósfera. Foto: NurPhoto via AFP

El detalle curioso: una “microluna” en el horizonte

Un dato llamativo de este evento es que la Luna de Fresa de 2026 fue calificada como una “microluna”. Este término se utiliza para describir el momento en que la Luna llena se encuentra en su punto más alejado de la Tierra, conocido técnicamente como apogeo.

Debido a esa distancia, el satélite puede verse ligeramente más pequeño y menos brillante de lo habitual. Sin embargo, la ilusión óptica que se produce cuando está cerca del horizonte, como ocurrió en Grecia, suele compensar ese efecto y hacer que luzca igualmente imponente.