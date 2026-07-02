Novia e hija de James Rodríguez se dejaron ver juntas en video: así comparten en el Mundial 2026

Mientras James Rodríguez disputa el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, su familia también ha compartido varios momentos del torneo a través de las redes sociales.

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Su hermana Juana Valentina, su hija Salomé Rodríguez y su novia, Luisa María Duque, han publicado fotografías y videos desde los estadios, donde han mostrado cómo viven de cerca la experiencia de acompañar al futbolista durante el evento deportivo.

En un clip compartido por Juana Valentina quedaron registradas imágenes de Luisa María Duque y Salomé compartiendo un momento antes del compromiso entre Colombia y Portugal.

En el video, la hermana del futbolista reunió a varias de las personas que asistirían al estadio para preguntarles cuál era su pronóstico para el marcador del encuentro.

Así se vio el partido por la tercera ronda del Mundial 2026. Foto: Cortesía.

Uno a uno, los presentes dieron su predicción sobre el resultado del partido y participaron en la dinámica que generó conversación entre su grupo, mostrando un ambiente relajado y lleno de expectativas durante la previa del compromiso de la Selección Colombia.

Aunque el contenido del video estaba enfocado en conocer los pronósticos de los asistentes, la interacción entre la actual pareja de James Rodríguez y su hija llamó la atención de varios usuarios en redes sociales y las imágenes comenzaron a circular en diferentes cuentas dedicadas a seguir la actualidad del futbolista y de su entorno familiar.

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Como era de esperarse, los usuarios empezaron a generar una gran cantidad de comentarios al respecto, pues James Rodríguez suele ser bastante reservado en cuando a sus relaciones familiares y en muy raras ocasiones comparte momentos personales por medio de sus redes sociales.

“Primera vez que veo a Salo hablar con Luisa, pero qué bellas todas y qué hermosa familia”; “Hermosas esas mujeres, James es un afortunado”; “Amé”; “Me encanta esta familia, se nota el cariño que hay entre todos, es un espectáculo”; “Lindas, me encanta como la hija habla con Luisa, se ven muy dulces” y “Apoyando a James y a Colombia desde siempre”, son algunas de las palabras que se leen.