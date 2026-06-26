FIT Group consolida su crecimiento en Colombia con cuatro adquisiciones en menos de dos años

Aunque la transformación digital suele asociarse con aplicaciones, plataformas de pago o inteligencia artificial, detrás de esa evolución existe una tendencia cada vez más relevante: la consolidación de las empresas que desarrollan tecnología para la industria financiera.

En ese contexto se destaca FIT Group (Finanzas, Innovación y Tecnología), una organización enfocada en adquirir y desarrollar compañías de software financiero con un alto componente de innovación.

FIT forma parte del ecosistema de Constellation Software Inc. (CSI), una de las organizaciones más reconocidas a nivel mundial en la industria del software. Su modelo de inversión se fundamenta en el concepto Permanent Capital for Vertical Financial Software, una estrategia que privilegia la permanencia, el crecimiento de largo plazo y la preservación de la identidad de las empresas adquiridas. Este enfoque contrasta con el de los fondos tradicionales de inversión, cuyo objetivo suele estar orientado a la compra y posterior venta de compañías.

“FIT es una alternativa para los empresarios que buscan garantizar la continuidad de sus empresas y acelerar su crecimiento sin sacrificar la cultura organizacional que han construido durante años. Nuestro enfoque está en generar valor sostenible y acompañarlas en una nueva etapa de desarrollo”, afirma Beatriz Cleves, directora de Marketing y Alianzas del grupo.

En apenas año y medio de operación en Colombia, la empresa ha incorporado cuatro compañías a su portafolio fortaleciendo capacidades estratégicas para el sector financiero:

Neurona , especializada en soluciones de pagos y recaudos electrónicos para bancos y entidades financieras.

, especializada en soluciones de pagos y recaudos electrónicos para bancos y entidades financieras. Iuvity , enfocada en canales digitales, prevención de fraude y gestión de riesgos para instituciones financieras en América Latina.

, enfocada en canales digitales, prevención de fraude y gestión de riesgos para instituciones financieras en América Latina. ITC , desarrolladora de soluciones para la administración de activos financieros, fiduciarias y patrimonios.

, desarrolladora de soluciones para la administración de activos financieros, fiduciarias y patrimonios. Xperience Design, consultora especializada en el diseño de productos digitales basados en inteligencia artificial y experiencia de usuario.

La estrategia de FIT Group responde a una realidad cada vez más frecuente en el mercado tecnológico. Muchas empresas cuentan con productos sólidos y capacidades de innovación diferenciadas, pero enfrentan desafíos relacionados con la escalabilidad, la expansión comercial o el acceso a nuevas oportunidades de crecimiento. En ese escenario, la llegada de un inversionista especializado puede convertirse en un factor determinante para impulsar una nueva etapa de desarrollo sostenible.

La consolidación de compañías tecnológicas orientadas al sector financiero es una tendencia que gana relevancia a nivel global. Más allá del acceso a capital, estas operaciones permiten fortalecer capacidades, ampliar mercados y acelerar la innovación en una industria que exige cada vez mayores niveles de eficiencia, seguridad y transformación digital.

Con nuevas adquisiciones proyectadas para los próximos meses, FIT Group continuará ampliando su presencia en el país y reafirmando su apuesta por el fortalecimiento del ecosistema financiero colombiano. Su visión apunta a construir compañías más sólidas, sostenibles y preparadas para responder a los desafíos de una industria en constante evolución.