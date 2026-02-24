¿Debe una multa? Secretaría de Movilidad de Cali confirma cuáles son los horarios de los cursos de infractores

Una multa de tránsito, para muchos ciudadanos, puede significar una carga económica importante; sin embargo, hay diferentes beneficios a los que se puede acceder si se cumplen ciertas condiciones.

Luego de que se haya cometido una infracción, los ciudadanos pueden hacer un curso pedagógico que les otorga automáticamente un descuento del 50 % en el valor de la multa.

Para poder hacer efectivo este beneficio, la realización del curso debe hacerse dentro de un plazo establecido luego de la imposición del comparendo.

Plazo para poder acceder al beneficio del 50 %

Para los comparendos físicos se cuenta con un plazo de 5 días hábiles luego de la imposición del comparendo y, si es a raíz de una fotodetección, se contarán 11 días hábiles a partir de la notificación oficial. Estos plazos son para hacer el curso y realizar el respectivo pago.

Plazo para poder acceder al beneficio del 25 %

Para los comparendos físicos, el plazo sería entre el día hábil 6 y el 20 luego de la imposición del comparendo y, si es a raíz de una fotodetección, sería entre el día hábil 12 y el 26 a partir de la notificación oficial. Estos plazos también son para hacer el curso y realizar el respectivo pago.

¿Dónde realizar el curso en Cali?

De acuerdo con la información oficial, en Cali se encuentran habilitadas dos sedes para dictar estos cursos:

Barrio Salomia: carrera 3 #56-90.

carrera 3 #56-90. Centro Comercial Aventura Plaza: carrera 100 #15A-61.

Horarios para la realización de cursos

Tenga en cuenta que, para la realización de estos cursos pedagógicos, debe contar con al menos dos horas disponibles, que es el tiempo que dura el curso.

Barrio Salomia

El primero empieza a las 9 de la mañana y termina a las 11 de la mañana; el segundo empieza a las 10 de la mañana y termina a las 12 del mediodía; el tercero empieza a las 12 del mediodía y termina a las 2 de la tarde; el cuarto empieza a la 1 de la tarde y termina a las 3 de la tarde; y el quinto empieza a las 3 de la tarde y finaliza a las 5 de la tarde.

Los días sábados se imparten tres franjas horarias de cursos: de 9 de la mañana a 11; de 10 de la mañana a 12 del mediodía; y de 12 del mediodía a 2 de la tarde. La atención en esta sede es de lunes a sábado.

Centro Comercial Aventura Plaza

El primero empieza a las 8:30 de la mañana y termina a las 10:30 de la mañana; el segundo empieza a las 11 de la mañana y termina a la 1 de la tarde; y el tercero empieza a las 3 de la tarde y termina a las 5 de la tarde.

El sábado el curso solo se imparte en una franja horaria: empieza a las 8:30 de la mañana y termina a las 10:30 de la mañana. Esta sede también opera de lunes a sábado únicamente.

Agendamiento de cursos

De acuerdo con la información que se ha compartido desde la Secretaría de Movilidad, para la realización del curso es de carácter obligatorio hacer el agendamiento previo. Este se puede hacer a través de la línea telefónica (602) 3690811, opción 8, o ingresando al portal de servicios digitales de tránsito, donde se puede hacer el agendamiento público.

Recuerde asistir puntualmente al horario agendado; de lo contrario, usted podría perder el cupo asignado para el curso. Para ello, lo recomendable es estar con anticipación en la sede.