Cali

Barrios de Cali con historia: datos curiosos y leyendas que debe conocer

Los barrios en sus calles empedradas no pierden la esencia histórica que caracteriza a la ciudad y se han vuelto focos turísticos de locales y extranjeros.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
19 de febrero de 2026, 10:32 p. m.
Cali cuenta con varias calles históricas y tradicionales, además de sus puntos turísticos.
Cali cuenta con varias calles históricas y tradicionales, además de sus puntos turísticos. Foto: Getty Images

Cali cuenta con rincones donde se guarda la historia, la cultura y la memoria de los ciudadanos que se establecieron en el lugar hace décadas. Algunos de estos lugares aún guardan la esencia del “Cali viejo” gracias a sus construcciones y relatos populares, que incluso llaman la atención de los locales y turistas que buscan adentrarse y conocer los datos más curiosos de la ciudad vallecaucana.

Estos son los barrios tradicionales y antiguos que destacan en Cali:

  • Barrio San Antonio.

Este es el barrio más antiguo de la ciudad. Como dato curioso, la capilla del sector fue erigida mediante un método que se conoce como calicanto en el siglo XVIII. Para la construcción, se usó barro, paja, boñiga de vaca y cal. Entre los relatos de la población, se dice que también usaron sangre de esclavos y clara de huevo para darle mayor resistencia al edificio.

z
Algunos sectores de Cali combinan la arquitectura moderna con las grandes haciendas y las calles en piedra. Foto: Getty Images

Entre las calles y las laderas que rodean el sector también rondan leyendas que aterran a los habitantes y a los caminantes que cruzan de noche, Se cuenta que cerca de la colina se escuchan los lamentos de La Llorona de San Antonio, que se asocia con las tragedias coloniales ocurridas siglos atrás.

Cali

El barrio de Cali que es un museo abierto: los tesoros que guarda Siloé y que casi nadie conoce

Cali

Persecución en Palmira terminó con 626 kilos de droga incautados y un capturado

Cali

La Mano Negra: leyenda que todavía aterra a los caminantes de la colina de San Antonio en Cali

Cali

Vuelve al cargo: Procuraduría revoca suspensión provisional del gerente general de Emcali, Roger Mina

Cali

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Cali

Manifestaciones hoy en Cali: fuerte aguacero sorprendió a quienes salieron a la calle este jueves 19 de febrero

Cali

Pronóstico del tiempo en Cali: así estará el clima para este jueves, 19 de febrero

Gente

El único colombiano en el Sambódromo es caleño: Camilo Zamora completa diez años en Río

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali
  • Barrio La Merced

Este es el punto donde se funcó Santiago de Cali, en 1537, por lo que se ubicada en el centro de la ciudad. El Complejo Religioso La Merced fue el primer edificio considerado como un Monumento Nacional, en 1975. En esa misma iglesia se encuentra la Virgen de los Remedios, que es una talla de piedra del siglo XVI que fue hallada en la montaña de Anchicayá, en el Valle del Cauca. La población cuenta que aquella piedra ha desaparecido tres veces, para ser encontrada en el mismo lugar donde estaba la primera vez.

x
Siloé se ha convertido en un centro cultural y un museo a cielo abierto. Foto: Anadolu Agency via Getty Images
  • Barrio El Peñón

En este sector hay una combinación de arquitectura moderna con grandes haciendas típicas de los primeros pobladores de clase alta en la ciudad. Actualmente, ofrece una gran variedad de restaurantes, convirtiéndose en un epicentro gastronómico.

En 1896, El Peñón fue protagonista de una hazaña aérea, cuando un hombre llamado Timoteo Sánchez realizó el primer vuelo en globo de Cali. El despegue fue un evento social sin precedentes que conglomeró a cientos de espectadores que nunca había visto, ni se habían imaginado, algo igual. El aterrizaje fue menos llamativo, pues el globo impactó con lo que en ese entonces eran las afueras de la ciudad.

Otros barrios que guardan miles de huellas históricas son Siloé, que se ha vuelto un museo a cielo abierto que exalta el arte, la resistencia y la cultura de la población; Panamericano y Olímpico, donde se celebraron los Juegos Panamericanos de 1971; y San Nicolás, que fue uno de los primeros asentamientos indígenas.

Más de Cali

x

El barrio de Cali que es un museo abierto: los tesoros que guarda Siloé y que casi nadie conoce

Cocaína incautada en Palmira

Persecución en Palmira terminó con 626 kilos de droga incautados y un capturado

x

La Mano Negra: leyenda que todavía aterra a los caminantes de la colina de San Antonio en Cali

Roger Mina, gerente de Emcali

Vuelve al cargo: Procuraduría revoca suspensión provisional del gerente general de Emcali, Roger Mina

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Manifestaciones por salario mínimo en Cali pueden producir afectaciones en la movilidad.

Manifestaciones hoy en Cali: fuerte aguacero sorprendió a quienes salieron a la calle este jueves 19 de febrero

Durante la tarde de este domingo, 1 de febrero, se registraron intensas lluvias en distintos puntos de Cali

Pronóstico del tiempo en Cali: así estará el clima para este jueves, 19 de febrero

Ataque armado a la estación de Queremal, en Dagua, Valle del Cauca.

Uno de los drones bomba con los que atacaron estación en Dagua, Valle, cayó en casa donde abuelos hacían actividades lúdicas

Periodista Salud Hernández-Mora y un guerrillero del ELN.

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Noticias Destacadas