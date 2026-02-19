Barrios de Cali con historia: datos curiosos y leyendas que debe conocer

Cali cuenta con rincones donde se guarda la historia, la cultura y la memoria de los ciudadanos que se establecieron en el lugar hace décadas. Algunos de estos lugares aún guardan la esencia del “Cali viejo” gracias a sus construcciones y relatos populares, que incluso llaman la atención de los locales y turistas que buscan adentrarse y conocer los datos más curiosos de la ciudad vallecaucana.

Estos son los barrios tradicionales y antiguos que destacan en Cali:

Barrio San Antonio.

Este es el barrio más antiguo de la ciudad. Como dato curioso, la capilla del sector fue erigida mediante un método que se conoce como calicanto en el siglo XVIII. Para la construcción, se usó barro, paja, boñiga de vaca y cal. Entre los relatos de la población, se dice que también usaron sangre de esclavos y clara de huevo para darle mayor resistencia al edificio.

Algunos sectores de Cali combinan la arquitectura moderna con las grandes haciendas y las calles en piedra. Foto: Getty Images

Entre las calles y las laderas que rodean el sector también rondan leyendas que aterran a los habitantes y a los caminantes que cruzan de noche, Se cuenta que cerca de la colina se escuchan los lamentos de La Llorona de San Antonio, que se asocia con las tragedias coloniales ocurridas siglos atrás.

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

Barrio La Merced

Este es el punto donde se funcó Santiago de Cali, en 1537, por lo que se ubicada en el centro de la ciudad. El Complejo Religioso La Merced fue el primer edificio considerado como un Monumento Nacional, en 1975. En esa misma iglesia se encuentra la Virgen de los Remedios, que es una talla de piedra del siglo XVI que fue hallada en la montaña de Anchicayá, en el Valle del Cauca. La población cuenta que aquella piedra ha desaparecido tres veces, para ser encontrada en el mismo lugar donde estaba la primera vez.

Siloé se ha convertido en un centro cultural y un museo a cielo abierto. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Barrio El Peñón

En este sector hay una combinación de arquitectura moderna con grandes haciendas típicas de los primeros pobladores de clase alta en la ciudad. Actualmente, ofrece una gran variedad de restaurantes, convirtiéndose en un epicentro gastronómico.

En 1896, El Peñón fue protagonista de una hazaña aérea, cuando un hombre llamado Timoteo Sánchez realizó el primer vuelo en globo de Cali. El despegue fue un evento social sin precedentes que conglomeró a cientos de espectadores que nunca había visto, ni se habían imaginado, algo igual. El aterrizaje fue menos llamativo, pues el globo impactó con lo que en ese entonces eran las afueras de la ciudad.

Otros barrios que guardan miles de huellas históricas son Siloé, que se ha vuelto un museo a cielo abierto que exalta el arte, la resistencia y la cultura de la población; Panamericano y Olímpico, donde se celebraron los Juegos Panamericanos de 1971; y San Nicolás, que fue uno de los primeros asentamientos indígenas.