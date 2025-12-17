Vehículos

Europa avanza para desmontar prohibición de carros a gasolina a partir de 2035: Bruselas lanzó nueva propuesta

Ante el duro momento que vive la industria automotriz en Europa, Alemania e Italia lideran esta corriente; España y Francia están a favor de mantener la restricción.

Camilo Eduardo Castro Cetina

17 de diciembre de 2025, 12:26 p. m.
Los autos a combustión parecen tener una nueva oportunidad en Europa.
La Comisión Europea ha propuesto retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y permitir, en su lugar, una producción “limitada” de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021.

Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.
Esta propuesta atiende a la relajación de las normas pedida por parte de la industria y Alemania, pero desoye la llamada de España y Francia a mantener los objetivos pactados.

La oferta de Bruselas es un primer paso que debe ser aún negociado entre el Consejo y el Parlamento Europeo para ser adoptada en su forma definitiva y, según recalcan fuentes comunitarias, en todo caso ese margen deberá ser “compensado completamente” por los propios fabricantes con “créditos” obtenidos a partir del uso del llamado “acero verde” producido en la UE o de biocombustibles.

El Ejecutivo comunitario insiste en que se trata de una flexibilidad que no cuestiona el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, por lo que los fabricantes deberán cumplir aún en 2035 un objetivo de reducción del 90 % de las emisiones vinculadas a los vehículos de combustión.

De este modo, argumenta Bruselas, el margen del 10 % permitirá que junto a la producción de vehículos eléctricos y de hidrógeno, sigan teniendo “papel importante” otros modelos como los híbridos enchufables, los vehículos con extensores de autonomía, los híbridos suaves y los vehículos con motor de combustión interna, como pedía la industria.

La supresión de la prohibición total en 2035 formar parte de un paquete más amplio de apoyo al automóvil que el vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial, el liberal Stéphane Séjourné, ha definido como un “salvavidas” para el sector en la Unión Europea.

También prevé flexibilidades para las camionetas, con una trayectoria revisada y un nuevo objetivo para 2030, y para los camiones, ha explicado el vicepresidente comunitario.

“Usamos todos los recursos a nuestro alcance: simplificación, flexibilidad, preferencia europea, apoyo específico e innovación”, ha destacado Séjourné, para quien el plan permitirá “restaurar el liderazgo” de la industria europea y liderar al mismo tiempo la transición climática global.

Otra de las medidas es la creación de una categoría específica de autos eléctricos pequeños y asequibles de producción europea, que se beneficiarán de una flexibilización de las normas y facilidades regulatorias.

El comisario económico, Valdis Dombrovskis, por su parte, ha avisado de que el sector automovilístico europeo está en una “encrucijada” y ha pedido actuar con celeridad para que esta industria sea “parte integral del futuro industrial de Europa, y no sólo parte de su patrimonio”.

En los carros eléctricos, los paneles de baterías están instaladas en el suelo del vehículos.
Europa también planea un proyecto ambicioso para la producción de baterías para carros eléctricos desde el continente. Foto: Getty Images

Además, el Ejecutivo comunitario plantea una modificación específica de las normas sobre emisiones de CO2 para vehículos pesados con una flexibilidad que facilite el cumplimiento de los objetivos para 2030.

En cuanto a los vehículos corporativos, se establecen objetivos obligatorios a nivel de los Estados miembro para impulsar la selección de vehículos de cero emisiones y de bajas emisiones por parte de las grandes empresas.

Desarrollo de la producción de baterías para carros eléctricos

Con todo, Séjourné ha avisado en rueda de prensa desde Estrasburgo (Francia) de que la relajación de los objetivos no será suficiente para “redinamizar” el sector y ha querido dejar claro que la legislación en materia climática “no es la única ni la principal” causa de las dificultades del automóvil europeo.

Quienes apuntan a la regulación climática, ha añadido, “ignoran la realidad”, porque la industria europea hace frente a tres retos graves que tienen que ver con “una crisis de la demanda, un retraso tecnológico y una competencia internacional a veces desleal”.

Por ello, la propuesta aborda otras cuestiones como las medidas para las flotas corporativas para reactivar la demanda, apoyos al auto pequeño y asequible y medidas de simplificación para reducir los costos del sector.

Con el fin del acuerdo automotor con Brasil, los vehículos importados enfrentarán un arancel del 16,1 %, afectando a marcas como Toyota, Renault y Volkswagen.
Bruselas también ha propuesto una categoría especial para vehículos eléctricos pequeños producidos en Europa. Foto: 123RF

Como parte del paquete europeo para el sector del automóvil, Bruselas retoma el anuncio adelantado el pasado septiembre por la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, cuando se comprometió a dotar con 1.800 millones de euros un plan específico para la producción de baterías para el vehículo eléctrico.

Un plan de refuerzo para acelerar el desarrollo de una cadena de valor de baterías “íntegramente producida en la UE”, apunta la Comisión.

Otra de las claves de la propuesta de Bruselas pasa por una simplificación de la legislación para reducir la burocracia y los costos de adaptación del sector, por ejemplo reduciendo la legislación secundaria prevista para los próximos años.

“Estamos decididos a mantener el rumbo, continuar nuestro compromiso y proporcionar a nuestra industria automotriz las normas simples, claras, favorables y predecibles que necesita para prosperar”, ha dicho al respecto Dombrovskis.

