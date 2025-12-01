“Manifiestan ser médicos estéticos y eso genera confusión”: doctor Aníbal Llanos advierte sobre cirugías ofrecidas en redes sociales

El cirujano plástico y abogado Aníbal José Llanos de la Cruz advirtió en SEMANA que la cirugía plástica en Colombia enfrenta un riesgo creciente por el intrusismo ―cuando alguien ejerce una profesión sin estar autorizado― y la oferta engañosa de procedimientos a través de internet. Según explicó, plataformas como redes sociales han permitido que personas sin formación médica se promocionen como profesionales del sector.

“Está pasando mucho a veces que se presentan este tipo de inconvenientes por medio de redes sociales donde manifiestan ser médicos y médicos estéticos y eso genera también una confusión”, afirmó a este medio.

Llanos insistió en que esta situación exige mayores filtros y control. Aunque reconoce avances normativos, asegura que persisten vacíos: “Falta todavía, falta regulación”. El especialista también señaló que estos casos están relacionados con personas que no cuentan con formación académica ni autorización para realizar procedimientos. “Hay que evitar que falsos médicos, personas que ni siquiera son médicos, toquen a un paciente con cánula o la operen”, añadió.

Además del llamado a la precaución, Llanos destacó el desarrollo del sector formal en Colombia. Recordó que, según datos internacionales, el país figura entre los líderes globales en cirugía estética y reconstructiva. “Colombia está dentro de los cinco primeros países donde se realiza mayor número de cirugías plásticas en el planeta”, sostuvo. La International Society of Plastic Surgery ubica a la nación “entre los tres primeros sitios del mundo con mayor práctica de este tipo de procedimientos que busca mejorar la apariencia física”.

Cirujano plástico y abogado Aníbal José Llanos de la Cruz | Foto: Suministrada / API

El especialista resaltó la labor de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica en la orientación a pacientes, así como la necesidad de verificar los antecedentes del cirujano antes de una intervención.

“Hay que ingresar a la página de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica e indagar sobre el cirujano, indagar todo su currículum y así poder tomar buenas decisiones”, enfatizó.

Llanos explicó que el auge de los procedimientos estéticos también impulsa el turismo médico. Señaló que cerca del “60 al 65% de los pacientes que vienen a operarse son casi todos del extranjero”, lo que genera un impacto económico y moviliza sectores como hotelería, transporte y servicios clínicos.

Con experiencia en procedimientos reconstructivos, trauma, quemaduras y cirugías estéticas, el médico insistió en que el país cuenta con infraestructura avanzada y que eso ha consolidado a Colombia, pero reiteró que el reto está en proteger al paciente frente al intrusismo y a la desinformación digital.