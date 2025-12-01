Suscribirse

Salud

“Manifiestan ser médicos estéticos y eso genera confusión”: doctor Aníbal Llanos advierte sobre cirugías ofrecidas en redes sociales

El experto explica por qué el país se ha consolidado como destino líder en procedimientos estéticos y advierte sobre los riesgos del intrusismo médico.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 1:59 a. m.
Doctor Aníbal Llanos sobre las cirugías estéticas en Colombia
Doctor Aníbal Llanos sobre las cirugías estéticas en Colombia | Foto: Getty Images - Suministrada / API

El cirujano plástico y abogado Aníbal José Llanos de la Cruz advirtió en SEMANA que la cirugía plástica en Colombia enfrenta un riesgo creciente por el intrusismo ―cuando alguien ejerce una profesión sin estar autorizado― y la oferta engañosa de procedimientos a través de internet. Según explicó, plataformas como redes sociales han permitido que personas sin formación médica se promocionen como profesionales del sector.

“Está pasando mucho a veces que se presentan este tipo de inconvenientes por medio de redes sociales donde manifiestan ser médicos y médicos estéticos y eso genera también una confusión”, afirmó a este medio.

Contexto: El arte de tejer rostros: así fue el trasplante facial que involucró más de 80 profesionales y superó las 50 horas de trabajo

Llanos insistió en que esta situación exige mayores filtros y control. Aunque reconoce avances normativos, asegura que persisten vacíos: “Falta todavía, falta regulación”. El especialista también señaló que estos casos están relacionados con personas que no cuentan con formación académica ni autorización para realizar procedimientos. “Hay que evitar que falsos médicos, personas que ni siquiera son médicos, toquen a un paciente con cánula o la operen”, añadió.

Además del llamado a la precaución, Llanos destacó el desarrollo del sector formal en Colombia. Recordó que, según datos internacionales, el país figura entre los líderes globales en cirugía estética y reconstructiva. “Colombia está dentro de los cinco primeros países donde se realiza mayor número de cirugías plásticas en el planeta”, sostuvo. La International Society of Plastic Surgery ubica a la nación “entre los tres primeros sitios del mundo con mayor práctica de este tipo de procedimientos que busca mejorar la apariencia física”.

Cirujano plástico y abogado Aníbal José Llanos de la Cruz
Cirujano plástico y abogado Aníbal José Llanos de la Cruz | Foto: Suministrada / API

El especialista resaltó la labor de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica en la orientación a pacientes, así como la necesidad de verificar los antecedentes del cirujano antes de una intervención.

“Hay que ingresar a la página de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica e indagar sobre el cirujano, indagar todo su currículum y así poder tomar buenas decisiones”, enfatizó.

Contexto: Resultados de cirugía plástica increíbles: la tecnología que está revolucionando la abdominoplastia

Llanos explicó que el auge de los procedimientos estéticos también impulsa el turismo médico. Señaló que cerca del “60 al 65% de los pacientes que vienen a operarse son casi todos del extranjero”, lo que genera un impacto económico y moviliza sectores como hotelería, transporte y servicios clínicos.

Con experiencia en procedimientos reconstructivos, trauma, quemaduras y cirugías estéticas, el médico insistió en que el país cuenta con infraestructura avanzada y que eso ha consolidado a Colombia, pero reiteró que el reto está en proteger al paciente frente al intrusismo y a la desinformación digital.

cirugía estética
Colombia se consolida como un destino para los procedimientos estéticos, pero expertos alertan por los riesgos si no se contacta a un profesional certificado | Foto: Getty Images/iStockphoto

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ganó nueve títulos con Boca Juniors y sería nuevo jugador de Millonarios

2. Flamengo de Jorge Carrascal está cerca de hacer historia: Copa Libertadores no los sacia

3. Titular de Atlético Nacional no tiene asegurada su continuidad en 2026: “Opción de compra venció”

4. Reconocido actor sufrió una fuerte caída a sus 55 años y perdió la vida: esto fue lo que sucedió

5. Gracias a Luis Díaz, Bayern Múnich logró algo nunca antes visto en la Bundesliga tras vencer al St. Pauli

LEER MENOS

Noticias relacionadas

cirugías estéticasCirugía EstéticaCirujano plásticomédicos colombianos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.