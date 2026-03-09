Polémicos Besaile y Manzur lideran la votación al Senado en Córdoba: así quedó el mapa político

En el departamento de Córdoba, en medio de las elecciones al Congreso de la República del domingo 8 de marzo, los clanes tradicionales de la política siguen predominando en esta zona del Caribe colombiano.

Los polémicos nombres de John Moisés Besaile Fayad y Wadith Manzur Imbett al Senado encabezaron las elecciones, mostrando que, pese a los escándalos, siguen teniendo poder en las urnas.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, va un 98,21 % de las mesas informadas en Córdoba, con una participación de 915.763 votantes, o del 65,08 % del censo electoral.

El Partido de la U obtuvo 251.344 votos, lo que representa al 29,07 % del total, y en esa lista está Besaile Fayad, que es el candidato más votado en Córdoba con 88.803 papeletas en las urnas, seguido por Ana Paola García Soto, que obtuvo 65.870 votos, y por Julio Elías Chagüi Flórez, con 35.791.

Y es que el exsenador Musa Besaile Fayad, que pertenece a la casa política que lidera las elecciones en Córdoba, aceptó cargos ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

De acuerdo con la investigación, en el marco de hechos de corrupción, Musa Besaile habría recibido beneficios económicos ilegales por 2.350 millones de pesos.

Musa Besaile. Foto: Foto referencia

En esta jornada electoral, otro de los partidos que pisó muy fuerte en Córdoba fue el Conservador, que obtuvo 164.331 votos, es decir, el 19,01 % de la votación total.

De ese grupo, figura el cuestionado ahora senador Wadith Manzur Imbett, que encabezó la lista con 60.898 votos, mientras que David Barguil Assis obtuvo 49.680 votos y Marcos Daniel Pineda García alcanzó 30.048.

Manzur fue mencionado por exfuncionarios como María Alejandra Benavides de, presuntamente, haber apoyado al Gobierno nacional en el impulso de sus proyectos de ley, con el fin de recibir millonarios contratos, al parecer, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Su investigación avanza ante las autoridades correspondientes.

En esta zona del Caribe, el Pacto Histórico logró 120.307 votos, equivalentes al 13,91 % del total. Hubo lista cerrada y el progresismo logró ingresar a un territorio históricamente de derecha.

Por su parte, el Partido Liberal obtuvo 95.038 votos, lo que representa el 10,99 % del total en Córdoba. El senador Fabio Raúl Amín Saleme fue el candidato más votado de ese grupo con 49.952 votos, seguido por Camilo Andrés Torres Villalba, quien alcanzó 19.509 votos.

Por su parte, la coalición Cambio Radical – Alma tuvo 88.276 votos, equivalentes al 10,21 %, lo que hizo destacar a Edgardo Miguel Espitia Cabrales, quien logró 73.044 votos.

El mapa político del Senado en Córdoba quedó así:

• Partido de la U: 251.344 votos (29,07 %)

• Partido Conservador: 164.331 votos (19,01 %)

• Pacto Histórico: 120.307 votos (13,91 %)

• Partido Liberal: 95.038 votos (10,99 %)

• Cambio Radical – Alma: 88.276 votos (10,21 %)

• Frente Amplio Unitario: 45.257 votos (5,23 %)

• Alianza por Colombia: 39.919 votos (4,61 %)

• Centro Democrático: 24.864 votos (2,87 %)