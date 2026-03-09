Justicia

Los votos de los capturados: así les fue a los candidatos detenidos antes de la elección

Fueron privados de la libertad Freddy Camilo Gómez Castro y Víctor Hugo Moreno Bandeira, aspirantes al Congreso de la República.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 8:08 a. m.
De izquierda a derecha: Freddy Camilo Gómez Castro y Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidatos al Congreso que fueron capturados Foto: Foto de sus respectivas campañas políticas

La justicia también fue protagonista en la elección de este domingo, 8 de marzo, en Colombia. Fueron capturados dos candidatos al Congreso de la República por aparentes ilegalidades en las que habrían incurrido.

Freddy Camilo Gómez Castro pretendió llegar al Senado con el Partido de la U. Él fue detenido porque haría parte de la red de corrupción que favoreció las actividades de contrabando de alias Papá Pitufo, según la Fiscalía.

Con base en el más reciente boletín de la Registraduría, este aspirante sumó 16.698 votos. Con estos números, no le alcanzó para llegar al legislativo, además, deberá deberá responder ante las autoridades judiciales.

“Gómez Castro sería uno de los articuladores y el encargado de mantener contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la rama judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando”, se lee en un boletín de prensa del ente de investigación.

Víctor Hugo Moreno Bandeira se postuló para llegar a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en el departamento del Amazonas. Él estaría implicado en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo que transportaba.

Un juez le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer, el cual no aceptó, fue dejado en libertad y, por fuera de prisión, siguió los resultados de la jornada electoral que no lo beneficiaron. Sumó 559 votos.

Centro Democrático tomó drástica decisión contra candidato a la Cámara a quien le encontraron $20 millones este domingo de elecciones

El Centro Democrático, el partido que lo avaló, tomó la decisión de expulsarlo de la colectividad por el bochornoso episodio que protagonizó en su región.

“La veeduría y la dirección nacional del partido han decidido expulsar de manera inmediata de la colectividad al señor Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara por el departamento de Amazonas, por la presunta comisión del delito de cohecho”, dijo el partido en un comunicado de prensa.

