Barranquilla

Las siete curules de la Cámara por el Atlántico: Cambio Radical lidera con tres representantes

Son tres los partidos políticos que tienen puestos en el Congreso de la República.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 8:26 a. m.
Las nuevas caras de la Cámara de Representantes por el Atlántico.
Las nuevas caras de la Cámara de Representantes por el Atlántico. Foto: Suministrado a SEMANA.

Las elecciones de este domingo, 8 de marzo, para el Congreso de la República de Colombia dejaron una renovación para la Cámara de Representantes en el departamento del Atlántico. El preconteo de los votos de la Registraduría Nacional da cuenta de que va el 98,04 % de las mesas informadas.

El partido Cambio Radical lidera las votaciones con 327.370 votos; le sigue el Pacto Histórico con 269.814 votos y, en tercer puesto, el Partido Liberal con 196.117, que tiene que ver con el periodo que va desde el año 2026–2030.

De acuerdo con el boletín 52 de este preconteo, 1.251.679 realizaron su voto de las 2.133.135 que estaban habilitadas para ejercer su derecho constitucional, lo que muestra una participación de un 58.67 %.

El partido de la casa Char que lidera Fuad Char consiguió tres curules en la Cámara, que serían Estefanel Gutiérrez Pérez, Welfran Mendoza Torres y Samir Radi Chemas.

De Gutiérrez se conoció que es abogado, especialista en derecho constitucional, magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes, y cuenta con un L.L.M. del American University Washington College of Law, con formación avanzada en derechos humanos. Además, ha sido becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Organización de las Naciones Unidas.

Estefanel Gutiérrez Pérez, Welfran Mendoza Torres y Samir Radi Chemas de Cambio Radical.
Estefanel Gutiérrez Pérez, Welfran Mendoza Torres y Samir Radi Chemas de Cambio Radical. Foto: Suministrado a SEMANA.

Entretanto, los progresistas quedarían con Jaime Santamaría Acosta y Andrea Vargas De la Hoz como sus representantes, con una curul más que en el periodo legislativo anterior.

Jaime Santamaría Acosta y Andrea Vargas De la Hoz.
Jaime Santamaría Acosta y Andrea Vargas De la Hoz. Foto: Suministrado a SEMANA.

Por su parte, los liberales con Jezmi Barraza y el profesor Cesar Barrera, hermano de la concejal de Barranquilla, Heidy Barrera.

Jezmi Barraza Arraut y el profesor César Barrera Vergara.
Jezmi Barraza Arraut y el profesor César Barrera Vergara. Foto: Suministrado a SEMANA.

Con este preconteo de la Registraduría Nacional se conoce que se mantiene el partido tradicional de la casa Char en Atlántico, es decir, hay continuidad de esta fuerza política que por años predomina en esta zona del Caribe colombiano.

