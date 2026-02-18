Nación

Lluvias, nubes y alertas: el clima sigue tenso en Colombia este 18 de febrero

El país enfrenta múltiples alertas por deslizamientos, crecientes súbitas y oleaje, mientras las lluvias siguen marcando el ritmo del día.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

18 de febrero de 2026, 6:20 a. m.
Las lluvias han sido persistentes en varias regiones del país, lo que ha activado alertas por deslizamientos e inundaciones, según el Ideam
Las lluvias han sido persistentes en varias regiones del país, lo que ha activado alertas por deslizamientos e inundaciones, según el Ideam Foto: Getty Images

Las lluvias no dan tregua en varias zonas de Colombia y las autoridades mantienen activas decenas de alertas por deslizamientos, inundaciones y fenómenos en el mar.

Mientras algunas regiones siguen bajo cielo cubierto y aguaceros intensos, otras registran tiempo seco con nubosidad parcial, según los más recientes reportes del Ideam e Idiger.

Preocupación científica por cambio en el Océano Índico: alteraría el clima en el mundo y afectaría los ecosistemas marinos

Cientos de municipios en alerta y lluvias fuertes en varias zonas

A nivel nacional, el panorama es más delicado. En total, 21 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por incendios forestales en las regiones Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía, aunque ninguno está en alerta roja.

En cuanto a deslizamientos, el reporte indica que 456 municipios presentan algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonía, con 63 municipios en alerta roja.

Nación

Mientras transportadores de Soacha protestaban por las extorsiones, la banda de Satanás asesinaba un calibrador

Cali

Minería ilegal en el sur del Cauca: así fue como el Ejército le desmanteló el millonario negocio al ELN

Medellín

Ideam pronostica lluvias intermitentes y cielo nublado en Medellín este miércoles 18 de febrero

Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy 18 de febrero: nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas frescas

Nación

ELN arremete contra Gustavo Petro: asegura que el Gobierno usa “cortinas de humo para los recurrentes escándalos”

Cali

Ideam advierte lluvias intensas al final del día en Cali: así estará el clima este miércoles, 18 de febrero

Nación

Temblor en la madrugada de este miércoles 18 de febrero sacudió varias regiones de Colombia

Bogotá

¿Va para la Megaferia de Empleo en Bogotá? Estos son los requisitos indispensables para entrar y aplicar a miles de trabajos este 19 de febrero

Bogotá

Estas son las localidades de Bogotá donde han disminuido los casos de hurto de celular durante el 2026

Nación

Arrancaron los pasajes gratis en TransMilenio en Bogotá: así funciona el nuevo programa y los pasos para activar el beneficio

Antioquia encabeza la lista con 12 municipios en máxima alerta, seguido de Chocó y Cauca, con 11 municipios cada uno.

Las alertas hidrológicas también se mantienen en varias cuencas del país.

En el área hidrográfica Magdalena–Cauca hay 21 alertas rojas, cuatro alertas rojas puntuales, 58 alertas naranjas y 23 alertas amarillas por inundaciones y crecientes súbitas.

En el Caribe se registran 16 alertas rojas, 20 naranjas y nueve amarillas; en el Pacífico, 12 alertas rojas, 18 naranjas y dos amarillas; en el Orinoco, cinco alertas rojas, 13 naranjas y nueve amarillas; y en la Amazonía, tres alertas naranjas y nueve amarillas.

En el ámbito meteomarino, continúan las alertas naranjas por oleaje y viento en sectores del oriente, centro y suroccidente del mar Caribe colombiano,

En la zona noroccidental se mantiene alerta amarilla por oleaje y viento, y en el suroccidente también por tiempo lluvioso.

En el Pacífico colombiano persisten las alertas amarillas por oleaje, viento y lluvias en toda la cuenca, además de una alerta amarilla por pleamar vigente hasta el 23 de febrero.

En las últimas seis horas, el país registró lluvias moderadas a fuertes, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, en amplios sectores de Antioquia, Tolima y Meta, así como en el oriente y sur de Amazonas.

También se reportaron precipitaciones en Caldas, Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Caquetá, centro y sur del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

De igual forma, se presentaron lluvias en zonas puntuales del sur y oriente de Córdoba, sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, occidente y sur de Santander, norte y occidente de Boyacá, norte de Huila y en el océano Pacífico.

En contraste, en amplios sectores del mar Caribe predominó el tiempo seco con cielo ligeramente nublado, mientras que en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se observó cielo despejado.

Para las próximas 24 horas, el pronóstico indica abundante nubosidad y lluvias moderadas a localmente fuertes en sectores del centro y occidente del Caribe.

Especialmente en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar, con tiempo más seco en la plataforma marítima y en el archipiélago.

En la región Andina se esperan cielos cubiertos con lluvias moderadas a fuertes en Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

En el Pacífico se prevén precipitaciones intensas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La Orinoquía.

La Amazonía también enfrentarán cielos nublados con lluvias moderadas a fuertes, especialmente en Meta, Casanare, Guainía, Amazonas, Vaupés, Guaviare y Caquetá.

En las principales ciudades, Barranquilla y Cartagena tendrán cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco y temperaturas máximas cercanas a los 32 grados.

Medellín, Cali, Bucaramanga y Tunja registrarán condiciones mayormente nubladas con lluvias intermitentes, especialmente en la tarde y noche, con máximas entre 17 y 28 grados.

El clima en la capital estará marcado por cielo cubierto y probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada.
Las lluvias continúan en varias regiones de Colombia, con riesgo de deslizamientos e inundaciones en decenas de municipios, según el Ideam.. Foto: Getty Images/iStockphoto

Bogotá: jornada nublada con lluvias cortas en algunos sectores

En Bogotá, la madrugada transcurrió con cielo mayormente nublado y tiempo seco, aunque se registraron lluvias ligeras en el sur y oriente. La temperatura mínima fue de 12 °C.

Para la mañana se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

En la tarde podrían presentarse lluvias sectorizadas de corta duración en el occidente, especialmente en Suba, Fontibón, Bosa y Kennedy, con una temperatura máxima estimada de 19 °C.

En la noche se espera cielo mayormente nublado y posibles lluvias ligeras en el suroriente de la ciudad, según el pronóstico del convenio Ideam e Idiger.

Más de Nación

Cámaras de seguridad registraron los crímenes de la banda de Satanás en Bogotá y Soacha

Mientras transportadores de Soacha protestaban por las extorsiones, la banda de Satanás asesinaba un calibrador

Operaciones militares contra el ELN en el sur del Cauca.

Minería ilegal en el sur del Cauca: así fue como el Ejército le desmanteló el millonario negocio al ELN

Lluvias en Medellín.

Ideam pronostica lluvias intermitentes y cielo nublado en Medellín este miércoles 18 de febrero

El cielo nublado y las lluvias aisladas marcarán la jornada en Bogotá, con temperaturas frescas y posibles precipitaciones en la tarde

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy 18 de febrero: nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas frescas

El presidente Gustavo Petro le envió un mensaje al ELN.

ELN arremete contra Gustavo Petro: asegura que el Gobierno usa “cortinas de humo para los recurrentes escándalos”

Lluvias en Cali durante la tarde del domingo 1 de febrero.

Ideam advierte lluvias intensas al final del día en Cali: así estará el clima este miércoles, 18 de febrero

Sismo temblor sismografo Colombia

Temblor en la madrugada de este miércoles 18 de febrero sacudió varias regiones de Colombia

Julián David Maldonado Montoya, sacerdote de la Confesión Religiosa Prelatura Apostólica Verbum Domini.

¿Quién es el padre que se peleó con monjas en Antioquia y podría ser expulsado de su iglesia?

Nueve personas, detenidas en apartamento dedicado a la brujería, en Medellín, serían parte de una "oficina Premium" dedicada al sicariato de alto impacto, según el alcalde, Federico Gutiérrez.

Alcalde de Medellín dice que ‘oficina premium’ estaría vinculada a homicidios de extranjeros; tendría nexos con acusados por el magnicidio de Miguel Uribe

Noticias Destacadas