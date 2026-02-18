Las lluvias no dan tregua en varias zonas de Colombia y las autoridades mantienen activas decenas de alertas por deslizamientos, inundaciones y fenómenos en el mar.

Mientras algunas regiones siguen bajo cielo cubierto y aguaceros intensos, otras registran tiempo seco con nubosidad parcial, según los más recientes reportes del Ideam e Idiger.

Preocupación científica por cambio en el Océano Índico: alteraría el clima en el mundo y afectaría los ecosistemas marinos

Cientos de municipios en alerta y lluvias fuertes en varias zonas

A nivel nacional, el panorama es más delicado. En total, 21 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por incendios forestales en las regiones Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía, aunque ninguno está en alerta roja.

En cuanto a deslizamientos, el reporte indica que 456 municipios presentan algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonía, con 63 municipios en alerta roja.

Antioquia encabeza la lista con 12 municipios en máxima alerta, seguido de Chocó y Cauca, con 11 municipios cada uno.

Las alertas hidrológicas también se mantienen en varias cuencas del país.

En el área hidrográfica Magdalena–Cauca hay 21 alertas rojas, cuatro alertas rojas puntuales, 58 alertas naranjas y 23 alertas amarillas por inundaciones y crecientes súbitas.

En el Caribe se registran 16 alertas rojas, 20 naranjas y nueve amarillas; en el Pacífico, 12 alertas rojas, 18 naranjas y dos amarillas; en el Orinoco, cinco alertas rojas, 13 naranjas y nueve amarillas; y en la Amazonía, tres alertas naranjas y nueve amarillas.

En el ámbito meteomarino, continúan las alertas naranjas por oleaje y viento en sectores del oriente, centro y suroccidente del mar Caribe colombiano,

En la zona noroccidental se mantiene alerta amarilla por oleaje y viento, y en el suroccidente también por tiempo lluvioso.

En el Pacífico colombiano persisten las alertas amarillas por oleaje, viento y lluvias en toda la cuenca, además de una alerta amarilla por pleamar vigente hasta el 23 de febrero.

En las últimas seis horas, el país registró lluvias moderadas a fuertes, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, en amplios sectores de Antioquia, Tolima y Meta, así como en el oriente y sur de Amazonas.

También se reportaron precipitaciones en Caldas, Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Caquetá, centro y sur del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

De igual forma, se presentaron lluvias en zonas puntuales del sur y oriente de Córdoba, sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, occidente y sur de Santander, norte y occidente de Boyacá, norte de Huila y en el océano Pacífico.

En contraste, en amplios sectores del mar Caribe predominó el tiempo seco con cielo ligeramente nublado, mientras que en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se observó cielo despejado.

Para las próximas 24 horas, el pronóstico indica abundante nubosidad y lluvias moderadas a localmente fuertes en sectores del centro y occidente del Caribe.

Especialmente en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar, con tiempo más seco en la plataforma marítima y en el archipiélago.

En la región Andina se esperan cielos cubiertos con lluvias moderadas a fuertes en Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

En el Pacífico se prevén precipitaciones intensas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La Orinoquía.

La Amazonía también enfrentarán cielos nublados con lluvias moderadas a fuertes, especialmente en Meta, Casanare, Guainía, Amazonas, Vaupés, Guaviare y Caquetá.

En las principales ciudades, Barranquilla y Cartagena tendrán cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco y temperaturas máximas cercanas a los 32 grados.

Medellín, Cali, Bucaramanga y Tunja registrarán condiciones mayormente nubladas con lluvias intermitentes, especialmente en la tarde y noche, con máximas entre 17 y 28 grados.

Las lluvias continúan en varias regiones de Colombia, con riesgo de deslizamientos e inundaciones en decenas de municipios, según el Ideam.. Foto: Getty Images/iStockphoto

Bogotá: jornada nublada con lluvias cortas en algunos sectores

En Bogotá, la madrugada transcurrió con cielo mayormente nublado y tiempo seco, aunque se registraron lluvias ligeras en el sur y oriente. La temperatura mínima fue de 12 °C.

Para la mañana se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

En la tarde podrían presentarse lluvias sectorizadas de corta duración en el occidente, especialmente en Suba, Fontibón, Bosa y Kennedy, con una temperatura máxima estimada de 19 °C.

En la noche se espera cielo mayormente nublado y posibles lluvias ligeras en el suroriente de la ciudad, según el pronóstico del convenio Ideam e Idiger.