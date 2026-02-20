Si va a salir este fin de semana, tenga presente cómo estará el clima: esto reporta el Ideam sobre las diferentes regiones

El Ideam reportó que, teniendo en cuenta la presencia de una línea de inestabilidad en el mar Caribe, como efecto indirecto de un nuevo frente frío, se pronostica un aumento en las lluvias durante el domingo 22, lunes 23 y martes 24 de febrero, en diferentes zonas de la región Caribe, centro y occidente de la región Andina y el norte de la Pacífica.

“Se prevé la configuración de sistemas de alta presión en zonas cercanas a Bolivia y Perú, lo que podría generar una canalización de humedad hacia Colombia, repercutiendo en posibles incrementos de lluvias en el centro y sur de la región Pacífica, sectores de la región Andina y en el occidente de la Amazonía, incluidos los piedemontes”, agregaron desde el Ideam.

¿Volverán las fuertes lluvias a Colombia? Ideam explica que incidencia tendrá el esperado tercer frente frío

En cuanto al clima en Bogotá, el Ideam informó que se esperan lluvias después del mediodía, el domingo 22 de febrero.

El clima el Colombia el sábado 21 de febrero

En su reporte, el Ideam anunció que para este sábado se prevén lluvias de variada intensidad en amplios sectores del país.

“Se acentúan acumulados fuertes desde el Pacífico hacia la región Andina, con núcleos intensos en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la región Andina se proyectan precipitaciones relevantes en Antioquia, el Eje Cafetero, el norte del Tolima, el occidente de Cundinamarca y el norte de Boyacá, lo que refleja una jornada con alta saturación atmosférica y actividad convectiva persistente. En la Orinoquía se mantendrán lluvias moderadas en Meta, Vichada y sectores de Arauca, mientras que en la Amazonía se esperan acumulados fuertes en Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés”, se agregó.

En cuanto a la región Caribe, el Ideam informó que seguirán las lluvias en el sur del país, especialmente en Bolívar, Sucre, Córdoba y Magdalena continental.

“Este día representa el punto de mayor extensión de lluvias dentro del periodo analizado, con una marcada continuidad de la humedad. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia, aunque se prevé persistencia de tiempo seco, no se descartan algunas lloviznas al sur de la zona”, destacó el Ideam.

Preocupación científica por cambio en el Océano Índico: alteraría el clima en el mundo y afectaría los ecosistemas marinos

Si va a salir el domingo 22 de febrero, esto pronostica el Ideam

Para este domingo el Ideam anticipa un aumento significativo de la nubosidad y de las lluvias, especialmente en la región Caribe y a lo largo de las cordilleras y el piedemonte andino-amazónico.

“Se esperan acumulados muy altos desde el sur de Antioquia, el Eje Cafetero, el norte y centro del Tolima, el occidente de Cundinamarca y zonas montañosas del Cauca y Nariño, extendiéndose hacia el piedemonte de Caquetá y Meta. Esta configuración sugiere lluvias persistentes de alta intensidad en áreas de montaña, con posibilidad de eventos torrenciales localizados y alta humedad atmosférica a lo largo del corredor central del país”, pronosticó el Ideam para el domingo.

En cuanto al resto del territorio, el Ideam anunció que el domingo se mantendrán precipitaciones moderadas en el Pacífico, la Amazonía y sectores de la Orinoquía, con acumulados relevantes en Caquetá, Putumayo, Amazonas y el sur de Guaviare.

“La región Caribe presentará lluvias más focalizadas, especialmente hacia el sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, mientras que el noreste registrará menores acumulados. En conjunto, este día se perfila como uno de los más lluviosos del periodo, con un patrón extendido de inestabilidad que abarca gran parte del occidente, centro y sur del país. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia también es posible un leve aumento en las precipitaciones”, se concluyó.