Ideam advierte lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: así estará el clima este viernes, 20 de febrero

La institución entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en la capital de Antioquia.

Redacción Nación
20 de febrero de 2026, 6:33 a. m.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante este viernes, 20 de febrero.

En el caso de la ciudad de Medellín, de acuerdo con el reporte, se espera que durante las horas de la mañana y tarde haya cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

El clima en la capital estará marcado por cielo cubierto y probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada.
Lluvias en la ciudad de Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Con el pasar del tiempo esta situación puede cambiar, ya que la entidad pronostica que al finalizar la tarde y en la noche habrá probables lluvias que irán de moderadas a fuertes, tal y como ha pasado en los últimos días.

¿Por qué está lloviendo tanto en Antioquia y hasta cuándo irá la temporada invernal?

Asimismo, no se descarta que estas precipitaciones vengan acompañadas de tormentas eléctricas.

Por otra parte, según el Ideam, la temperatura máxima a lo largo de la jornada en la capital de Antioquia será de 24 °C.

Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Para el departamento en general, el reporte señala que se tendrán lluvias de mayor intensidad con tormentas eléctricas sectorizadas. De hecho, esta misma situación se estima en otras zonas como Magdalena, Córdoba, Santander, Valle del Cauca. entre otros.

Ideam advierte posibles aumentos en los niveles del río Sinú que pondrían en riesgo el embalse de Urrá por persistencia de las lluvias

Ante las más recientes lluvias y los fenómenos climáticos, que incluso han generado graves emergencias, el Ideam hizo una serie de recomendaciones para las personas ante la posibilidad de vientos fuertes o vendavales:

  • Buscar un refugio seguro.
  • No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

Las autoridades locales de Medellín también le han hecho un llamado a los ciudadanos para que se extremen las medidas de seguridad, ya que se prevé que las fuertes lluvias irán, por lo menos, lo que resta del mes de febrero.

