Medellín

¿Por qué está lloviendo tanto en Antioquia y hasta cuándo irá la temporada invernal?

Las entidades gubernamentales han entregdo recomendaciones para las personas en esta inusual época de precipitaciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
16 de febrero de 2026, 6:44 p. m.
Febrero suele ser un mes seco en Antioquia
Febrero suele ser un mes seco en Antioquia Foto: Getty Images

El país está atravesando un clima severo durante las últimas semanas: las lluvias intensas han provocado inundaciones en varias regiones del país, especialmente al norte, afectando a miles de familias. El Gobierno y las entidades de emergencia han estado atendiendo la grave situación para contener las daños y prevenir complicaciones.

Una de las regiones donde se han reportado fuertes y constantes lluvias es Antioquia, donde febrero suele ser un mes seco. El cambio del clima se debe a una combinación de factores atípicos y locales que han afectado el comportamiento de las temperaturas.

Lluvias en Medellín.
Se han reportado fuertes lluvias atípicas en la región. Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y otras autoridades públicas climáticas han identificado diferentes causas que han provocado las lluvias de los últimos días. Una de ellas es el ingreso constante de la humedad que proviene de la Amazonía brasileña y del océano Pacífico.

Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 16 de febrero: advierte lluvias “fuertes” a estas horas

Al miso tiempo, la influencia de frentes fríos atípicos que han entrado y bajado desde el Caribe y la región Andina provocan un fuerte cambio en el clima, en espacial cuando el aire frío entra en contacto con el aire cálido del sur del continente.

Medellín

Juez dejó en libertad a Juan David Palacio, alfil de Daniel Quintero, pese a duros cuestionamientos por contratos

Medellín

¿Qué tan probable es una crisis sanitaria tras las inundaciones en Urabá?

Medellín

Nuevo jardín infantil en Medellín, ¿dónde quedará ubicado y cuándo será inaugurado?

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 17 de febrero

Medellín

Así fue drogado y robado un turista sueco en Medellín por falso guía: “Me dejaron sin nada”

Medellín

¿Dónde vivir en Medellín? Guía de barrios y disponibilidad de viviendas

Medellín

Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 16 de febrero: advierte lluvias “fuertes” a estas horas

Barranquilla

Alerta en el Caribe: nuevo frente frío amenaza con más lluvias atípicas y posibles emergencias este fin de semana

Bogotá

Colapso total: Lluvias y granizo en Bogotá hoy, lunes 26 de enero; estas son las vías inundadas que reportan los usuarios por redes

Nación

Max Henríquez realiza nuevo anuncio sobre el clima del país: “Hacía meses que no se veían nubes de lluvia tan concentradas”

Los pronósticos de las entidades climáticas indican que lo que resta de mes seguirá habiendo inestabilidad climática, con lluvias superiores a los niveles normales para esta época, que suele ser una transición a la sequía.

Residentes intentan recuperar sus pertenencias de sus casas inundadas luego de que la lluvia provocara el desbordamiento del río Sinú, el lunes 9 de febrero de 2026, en Montería, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara)
Residentes intentan recuperar sus pertenencias de sus casas inundadas luego de que la lluvia provocara el desbordamiento del río Sinú, el lunes 9 de febrero de 2026, en Montería, Colombia. Foto: AP

Además, se ha establecido que marzo será el mes de transición definitiva a la temporada oficial de lluvias de este año en el centro del país. Las lluvias se podrían mantener constantes y activas los primeros seis meses del 2026, debido al fenómeno de La Niña.

Medellín activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias en Urabá y Córdoba

Los datos del instituto climático explican que en Antioquia el año climático se divide en meses de temporadas de lluvias, los cuales son de marzo a junio, y de septiembre a noviembre. Los meses donde se registran menos precipitaciones suelen ser de diciembre a febrero y de junio a septiembre.

Lluvias
Las lluvias pueden durar hasta marzo, donde se da el inicio oficial a la temporada normal de lluvias, que durará el primer semestre del 2026. Foto: Getty Images

Ante la situación, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) ha recordado a los ciudadanos las medidas que se deben tomar en las zonas rurales para evitar riesgos. Entre las recomendaciones, se insta a las personas a evitar ingresar a ríos o quebradas, debido a las crecientes súbitas del agua.

También se recomienda a las personas estar atentos al terreno: evidenciar grietas en el suelo, inclinación de árboles o ruidos inusuales que puedan indicar un deslizamiento de tierra. En caso de cualquier cambio importante en el nivel del agua o inestabilidad en la tierra, es imperativo que se comuniquen con la línea de emergencia 123.

Más de Medellín

Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, investigado por presuntos hechos de corrupción.

Juez dejó en libertad a Juan David Palacio, alfil de Daniel Quintero, pese a duros cuestionamientos por contratos

Inundaciones en San Juan de Urabá, en Antioquia.

¿Qué tan probable es una crisis sanitaria tras las inundaciones en Urabá?

x

Nuevo jardín infantil en Medellín, ¿dónde quedará ubicado y cuándo será inaugurado?

En Medellín se tiene nueva rotación del pico y placa

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 17 de febrero

Estudian restricciones a turistas en Medellín.

Así fue drogado y robado un turista sueco en Medellín por falso guía: “Me dejaron sin nada”

Panorámica de Medellín

¿Dónde vivir en Medellín? Guía de barrios y disponibilidad de viviendas

Lluvias en Medellín.

Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 16 de febrero: advierte lluvias “fuertes” a estas horas

Buenavista, Bajo Baudó, Chocó.

Alarma por escandalosa cifra de suicidios de indígenas en Chocó: van 30 muertos y los testimonios son desgarradores

El Túnel del Toyo, eje central de la Vía al Mar, permitirá reducir el viaje entre Medellín y Urabá a cerca de cuatro horas. Foto: Gobernación de Antioquia.

Vía al Mar y Túnel del Toyo: ¿cuánto tiempo se demora para llegar de Medellín a Urabá en carro?

Noticias Destacadas