El pronóstico advierte precipitaciones en amplios sectores de la capital, con mayor intensidad en el oriente y persistencia de lluvias en el norte durante la noche.

Lluvias intensas marcarán el clima en Colombia hoy: varias regiones en alerta por precipitaciones

Lluvias en Bogotá hoy: Usaquén, Chapinero y Suba, entre las zonas con mayor intensidad, según el Ideam

La capital del país se prepara para una jornada climática cambiante, con lluvias de consideración en horas de la tarde y la noche, según el más reciente pronóstico emitido en el marco del convenio entre el Ideam y el Idiger.

De acuerdo con el reporte entregado por el meteorólogo Hugo Rico, la mañana en Bogotá transcurrirá con condiciones relativamente estables.

Se espera un cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, lo que dará una sensación de normalidad en las primeras horas del día.

Sin embargo, este panorama cambiará de forma significativa a medida que avance la jornada.

En horas de la tarde, el cielo pasará de parcialmente nublado a mayormente cubierto, dando paso a lluvias en amplios sectores de la ciudad.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el costado oriental de Bogotá, afectando especialmente localidades como Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal y Usme.

En estas zonas no se descarta la presencia de actividad eléctrica, lo que incrementa el nivel de alerta por posibles tormentas.

La temperatura máxima estimada será de 20 °C, en un ambiente húmedo que podría generar una sensación térmica más baja durante los episodios de lluvia.

Para la noche, el panorama no mejorará del todo. Se prevé cielo mayormente nublado con persistencia de lluvias, particularmente en el norte de la ciudad, en localidades como Suba, Barrios Unidos y, nuevamente, Usaquén.

Condiciones que explican el comportamiento del clima

Estas condiciones están asociadas a la alta humedad presente en la atmósfera y a la inestabilidad generada por sistemas que favorecen la formación de nubosidad densa sobre la Sabana de Bogotá.

Según las autoridades, este tipo de configuración atmosférica es típica de temporadas de transición climática, en las que las lluvias pueden intensificarse en cortos periodos de tiempo.

El Idiger mantiene un monitoreo constante sobre los puntos críticos de la ciudad, especialmente en zonas propensas a encharcamientos, deslizamientos y crecientes súbitas en quebradas.

Lluvias sobre Bogotá durante la tarde, en una jornada marcada por precipitaciones intensas según el Ideam. Foto: BogotaTransito

Recomendaciones ante lluvias en Bogotá: medidas de prevención del Idiger para evitar emergencias

Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado a la prevención. Se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación, especialmente en horas de la tarde y la noche, cuando se espera la mayor intensidad de las lluvias.

El uso de impermeables o paraguas será clave para evitar afectaciones.

También se sugiere evitar transitar por zonas inundadas o con acumulación de agua, ya que esto puede representar riesgos tanto para peatones como para conductores.

En sectores de ladera, es importante estar atentos a cualquier señal de deslizamiento, como grietas en el suelo o caída de material.

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En caso de tormentas eléctricas, la recomendación es resguardarse en lugares seguros, evitar espacios abiertos y no ubicarse bajo árboles o estructuras metálicas.

Asimismo, se aconseja asegurar techos, limpiar canales y desagües para prevenir emergencias en viviendas.

Las autoridades reiteran la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico o eventualidad asociada a las condiciones climáticas.