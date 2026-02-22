Nación

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: “Probabilidad de precipitaciones de variable intensidad”

La entidad destacó la actualidad del clima en el país.

Manuel Santiago Sánchez González

22 de febrero de 2026, 1:16 p. m.
El Ideam destaca probabilidad de lluvias en las próximas horas.
El Ideam destaca probabilidad de lluvias en las próximas horas. Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones climáticas para las próximas horas en el país y el panorama para febrero. Además, indicó cuándo podría dejar de llover en el país.

El Ideam señaló que, durante las últimas horas, se han presentado condiciones nubladas con precipitaciones dispersas sobre zonas del norte y sur del Pacífico, centro y sur de la Amazonía y noroccidente de la región Andina; con predominio de tiempo seco sobre extensas áreas del Caribe y la Orinoquía.

Condiciones meteorológicas en las últimas horas.
Condiciones meteorológicas en las últimas horas. Foto: Ideam

“Las lluvias más importantes, con actividad eléctrica dispersa, han tenido lugar sobre el noroccidente de Antioquia, norte de Chocó, centro de Caldas, Norte de Tolima, occidente de Nariño, oriente de Caquetá, oriente de Putumayo, centro de Guaviare y sectores dispersos de Amazonas. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha observado tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente cubierto“, dijo el Ideam.

Pronóstico próximas 24 horas

Durante las próximas horas sobre el territorio nacional se espera abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia.

Para la madrugada se esperan lluvias moderadas a fuertes en zonas dispersas del centro y oriente de Antioquia, norte y centro de Santander, sur del Cesar, centro del Chocó y occidente del Cauca.

Pronóstico próximas horas.
Pronóstico próximas horas. Foto: Ideam

“Así mismo, se prevén lluvias ligeras a moderadas en el oriente de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, sur del Vaupés, Caldas, Quindío, Risaralda, oriente de Tolima, noroccidente de Cundinamarca, occidente de Boyacá, Santander, Vichada, sur de Córdoba, sur de Bolívar, sur de Magdalena, Valle del Cauca y Nariño. En contraste, se prevén lloviznas en diferentes sectores del occidente del Guainía, Meta y norte de Norte de Santander. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco”, puntualiza el Idem.

El Ideam es la entidad encargada de publicar los informes del clima para la nación y es la entidad encargada de emitir las alertas para las diversas regiones del país.

Recomendaciones para las actuales condiciones meteorológicas del país:

  • Prestar atención a los niveles de los ríos.
  • Respetar los cauces de las fuentes hídricas y no contaminarlas.
  • No realizar quemas de basura en zonas boscosas.
  • Reportar los incendios que se presenten.
  • No arrojar elementos que puedan contribuir a las conflagraciones.
  • Informar a las autoridades sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo a las poblaciones.
  • Estar atento a las predicciones del clima.
  • Acoger las recomendaciones de los expertos en la materia.

